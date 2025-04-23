Доллар больше не вариант: во что украинцам советуют инвестировать свои сбережения

Финансовые эксперты настойчиво советуют украинцам не вкладываться в доллары. Вместо этого стоит обратить внимание на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и другие, более надежные активы.Почему на финансовом рынке потеряли доверие к доллару и в чем следует хранить свои сбережения?

В чем проблема доллара?

По словам экономического эксперта Сергея Фурсы, доллар потерял свой авторитет в качестве надежного актива из-за президента Дональда Трампа. Своей жесткой таможенной политикой и нападками на федеральную резервную систему (ФРС) он создал предпосылки для глобального финансового кризиса.

Более того, такими действиями он подорвал доверие как к американскому долгу, так и к национальной валюте. Поэтому вкладывать значительную часть своих сбережений в доллары сейчас не лучшая идея.

А как на счет биткоина?

Один из самых популярных цифровых активов Фурса также не рекомендует для инвестиций. Биткоин он считает спекулятивным активом, не имеющим реальной стоимости.

Бинкоин – это достаточно рискованная история. Покупать этот актив люди решаются, когда на рынке полная гармония. Но как только ситуация ухудшается, все бросаются в сторону более надежных инвестиций.

Стоит ли инвестировать в золото?

Что касается золота, то неопределенная ситуация с долларом лишь повышает его стоимость. Но этот ценный металл в отличие от американской валюты считается одним из самых надежных активов. По этому параметру сравниться с золотом может только швейцарский франк.

Однако Фурса не рискует прогнозировать динамику золота, ведь его стоимость уже и так достигла заоблачных вершин. В частности, по состоянию на понедельник 21 апреля золото стоило 3 390 долларов за унцию.

В чем украинцам хранить свои сбережения?

В целом, Сергей Фурса рекомендует украинцам обратить свое внимание на такой актив, как ОВГЗ. Облигации внутреннего государственного займа имеют немало преимуществ:

их курс благодаря Нацбанку будет держаться на одном уровне (по крайней мере по отношению к доллару) в течение всего года;

ОВГЗ стабильно приносят своим владельцам доход в размере 16% годовых, что в определенной степени компенсирует скачки курса «американца».

Кроме ОВГЗ, неплохим вариантом для инвестиций являются также земли сельскохозяйственного назначения. Ведь владелец может сдавать их в аренду и получать немалую ренту.