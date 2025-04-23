Долар більше не варіант: у що українцям радять інвестувати свої заощадження

Фінансові експерти наполегливо радять українцям не вкладатися у долари. Натомість варто звернути увагу на облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) та інші, більш надійні активи. Чому на фінансовому ринку втратили довіру до долара та у чому варто зберігати свої заощадження?

В чому проблема долара?

За словами економічного експерта Сергія Фурси, долар втратив свій авторитет у якості надійного активу через президента Дональда Трампа. Своєю жорсткою митною політикою та нападами на федеральну резервну систему (ФРС) він створив передумови до глобальної фінансової кризи.

Ба більше, такими діями він підірвав довіру як до американського боргу, так і до національної валюти. Тож вкладати значну частину своїх заощаджень у долари зараз не найкраща ідея.

А як на рахунок біткоїну?

Один з найпопулярніших цифрових активів Фурса також не рекомендує для інвестицій. Біткоїн він вважає спекулятивним активом, що не має реальної вартості.

Бінкоїн – це досить ризикована історія. Купувати цей актив люди наважуються лише коли на ринку повна гармонія. Та як тільки ситуація погіршується, всі кидаються в бік більш надійних інвестицій.

Чи варто інвестувати в золото?

Що стосується золота, то невизначена ситуація з доларом лише підвищує його вартість. Але цей цінний метал на відміну від американської валюти вважається одним із найнадійніших активів. За цим параметром зрівнятися із золотом може лише швейцарський франк.

Однак Фурса не ризикує прогнозувати динаміку золота, адже його вартість вже й так сягнула захмарних вершин. Зокрема станом на понеділок 21 квітня золото коштувало 3 390 доларів за унцію.

В чому українцям зберігати свої заощадження?

Загалом Сергій Фурса рекомендує українцям звернути свою увагу на такий актив, як ОВДП. Облігації внутрішніх державних позик мають чимало переваг:

їх курс завдяки Нацбанку буде триматися на одному рівні (принаймні по відношенню до долара) протягом усього року;

ОВДП стабільно приносять своїм власникам дохід у розмірі 16% річних, що певною мірою компенсовує стрибки курсу «американця».

Крім ОВДП, непоганим варіантом для інвестицій є також землі сільськогосподарського призначення. Адже власник може здавати їх в оренду та отримувати чималу ренту.