Как придать картофельному пюре новый и изысканный вкус: лайфхак от повара

Вареный картофель наверняка один из самых популярных гарниров. Его можно подавать кусочками или в виде пюре и с самыми разными добавками. Однако обычный картофель сваренный в воде и заправленный маслом очень быстро проедается. У него буквально один и тот же вкус, который можно разбавить разве что сливками или сметаной.

Профессиональный повар дал очень интересный совет, как можно превратить картофель в совершенно новое по вкусу блюдо. Что самое интересное, этот совет невероятно прост и легок в исполнении.

Готовьте картофель на бульоне

Всё просто. Картофель будет каждый раз менять свой вкус, если вы будете готовить его на бульоне. Это может быть мясной бульон, куриный или просто с овощами. Добавьте немного любимых специй, обязательно соль, перец, можно свежую зелень и лук. Сначала приготовьте бульон, затем процедите его и уже в чистом бульоне без овощей и мяса просто сварите картошку. Конечно, картошки ради не выгодно покупать мясо специально для такого бульона. Однако из него потом можно приготовить подливку, просто немного протушив с овощами. Получится довольно интересное блюдо и, что самое главное, картофель будет смаковать совсем по-новому.

Кстати, такой картофель не только вкусный, но и более полезный, ведь впитывает в себя питательные элементы, которые есть в мясе.

Как вкусно подать картофельное пюре?

Конечно, любое картофельное пюре и сваренное на бульоне, отлично нравится с котлетками или отбивными. Однако отличным и довольно бюджетным вариантом может получиться грибная подливка. Для этого не нужно искать настоящие белые грибы или еще какие-то другие лесные. Отлично подойдут обычные шампиньоны, которые можно немного обжарить и затем еще несколько минут протушить в сливках или сметане. Добавляете лук, соль и перец и получается насыщенная грибная подлива.