Як надати картопляному пюре нового та вишуканого смаку: лайфхак від кухаря

Варена картопля напевно один з найпопулярніших гарнірів. Її можна подавати шматочками або у вигляді пюре й з найрізноманітнішими добавками. Проте, звичайна картопля зварена у воді та заправлена маслом, дуже швидко проїдається. В неї буквально один й той самий смак, який можна розбавити хіба що вершками чи сметаною. Професійний кухар дав дуже цікаву пораду, як можна перетворити картоплю у зовсім нову на смак страву. Що найцікавіше, ця порада неймовірно проста та легка у виконанні.

Готуйте картоплю на бульйоні

Все просто. Картопля буде щоразу змінювати свій смак, якщо ви готуватимете її на бульйоні. Це може бути м’ясний бульйон, курячий, або просто з овочами. Додайте трішки улюблених спецій, обовʼязково сіль, перець, можна свіжу зелень та цибулю. Спочатку приготуйте бульйон, потім процідіть його і вже у чистому бульйоні без овочів та мʼяса просто зваріть картоплю. Звісно, заради картоплі не вигідно купувати мʼясо спеціально для такого бульйону. Однак з нього потім можна приготувати підливу, просто трішки протушкувавши з овочами. Вийде доволі цікава страва й що найголовніше — картопля смакуватиме зовсім по-новому.

До речі, така картопля не лише смачна, а й трохи корисніша, адже вбирає в себе поживні елементи, які є у мʼясі.

Як смачно подати таке картопляне пюре?

Звісно, будь-яке картопляне пюре й зварене на бульйоні, чудово смакує з котлетками або відбивними. Проте чудовим і доволі бюджетним варіантом може вийти грибна підлива. Для цього не потрібно шукати справжні білі гриби, або ще якісь інші лісові. Відмінно підійдуть звичайні шампіньйони, які можна трішки обсмажити й потім ще кілька хвилин протушкувати у вершках або сметані. Додаєте цибулю, сіль та перець і виходить насичена грибна підлива.