У браузера Chrome з’явився потенційний покупець

Абсолютно несподівано компанія OpenAI заявила в суді, що готова купити браузер Chrome, якщо Google буде змушена його продати. Такий захід може бути застосовано в рамках антимонопольної справи, під час якої Міністерство юстиції США пропонує розділити бізнес Google, щоб послабити її домінування у сфері онлайн-пошуку. Суддя вже визнав компанію монополістом, і зараз триває фаза обговорення заходів правового захисту.

Глава відділу продуктів ChatGPT Нік Терлі повідомив суду, що OpenAI раніше намагалася налагодити партнерство з Google, щоб використовувати її пошукові технології. Однак Google відмовилася від співпраці. Терлі наголосив, що OpenAI зацікавлена в наявності декількох джерел даних і бачить цінність API Google для поліпшення роботи ChatGPT.

Зараз OpenAI використовує Bing, але, за словами Терлі, вони зіткнулися зі «значними проблемами з якістю». Це стало ще однією причиною, через яку компанія шукає альтернативи і розглядає можливість розширення своїх ресурсів, включно з купівлею браузера.

Крім того, OpenAI працює над створенням власного пошукового сервісу. Спочатку планувалося, що він покриє до 80% запитів ChatGPT вже до кінця 2025 року, але тепер терміни зсуваються. За словами Терлі, досягнення цієї мети може зайняти роки.