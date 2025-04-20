Київстар змінює умови популярної послуги: ціни зростуть до 150 гривень

Мобільний оператор “Київстар” анонсував оновлення умов користування послугою “Екстра гроші”, яка дозволяє абонентам передплати залишатися на зв’язку навіть за відсутності коштів на основному рахунку. Зміни набудуть чинності вже з 23 квітня 2025 року.

“Екстра гроші”: як працює послуга та що зміниться з 23 квітня

Послуга “Екстра гроші” є зручним рішенням для абонентів передплати “Київстар”, які можуть отримати певну суму бонусних коштів для оплати мобільного зв’язку та інтернету, у тому числі в роумінгу. Ці кошти нараховуються автоматично, а їх повернення відбувається після поповнення основного рахунку.

З 23 квітня 2025 року змінюється мінімальна сума бонусних гривень, яку можна замовити без додаткової комісії. Вона зросте з поточних 20 гривень до 30 гривень. За замовлення суми меншої за 30 грн, наприклад 25 грн, стягуватиметься комісія. Також оновиться розмір комісії для інших сум.

Нові розміри комісії за “Екстра гроші” з 23 квітня:

25 грн: комісія 10 грн

30 грн: без комісії

125 грн: комісія 40 грн

175 грн: комісія 60 грн

225 грн: комісія 75 грн

300 грн: комісія 100 грн

400 грн: комісія 125 грн

500 грн: комісія 150 грн

Як скористатися послугою та перевірити рахунок

Щоб отримати максимальну можливу суму “Екстра грошей”, яка розраховується на основі ваших витрат за номером (без урахування роумінгу, міжнародного трафіку тощо), необхідно набрати USSD-код *117#. Якщо ж ви бажаєте замовити конкретну суму, потрібно набрати 117бажана сума#.

Для перевірки стану бонусного рахунку після замовлення коштів слід набрати *109#. Дізнатися максимально доступну для вас суму бонусних гривень можна за допомогою комбінації 1179#. Якщо ви хочете перевірити свою заборгованість за послугою, наберіть 1172#. Для погашення заборгованості достатньо просто поповнити свій основний рахунок на необхідну суму.

Таким чином, абонентам “Київстар”, які регулярно користуються послугою “Екстра гроші”, варто врахувати зміни у тарифікації, що набудуть чинності з 23 квітня.