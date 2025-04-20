Цена взлетела вверх: популярный овощ подорожал на 50% за неделю

На украинском рынке овощей зафиксирован резкий скачок цен на репчатый лук. Всего за одну неделю его стоимость подскочила на впечатляющие 55%. Сейчас оптовая цена на лук колеблется от 14 до 20 гривен за килограмм, а на полках супермаркетов ценники достигают 24-28 гривен. Аналитики EastFruit сообщают, что спрос на лук ежедневно растет, а дефицит качественной продукции только подогревает рынок.

Почему лук стремительно дорожает и сколько стоит сейчас

По данным экспертов EastFruit, впервые с начала года наблюдается такой значительный рост отпускных цен на лук. Это стало прямым следствием нескольких факторов. Во-первых, уменьшились запасы лука на складах хозяйств. Во-вторых, значительно активизировался спрос со стороны оптовых покупателей.

По состоянию на середину апреля 2025 года украинские фермеры уже не готовы продавать лук по старым ценам.

Ключевые показатели цен на лук:

Оптовые цены: 14-20 грн/кг.

Рост за неделю: +55%.

Средняя цена в супермаркетах: около 24 грн/кг.

Цены сейчас выше, чем в прошлом году: на 59%.

Большинство производителей уже реализовали свои запасы, а те, кто еще имеет лук, нередко придерживают его, ожидая дальнейшего роста цен. Такая ситуация создает ажиотаж на рынке, где предложение не успевает за спросом, особенно на качественную продукцию.

Когда ждать стабилизации и чего ожидать потребителям

Нынешний рост цен на лук, который является положительным для фермеров, вероятно, продержится как минимум до момента поступления на рынок нового урожая. А это ожидается только летом. Эксперты отмечают, что текущие цены уже на 59% выше, чем были в этот же период прошлого года, что может свидетельствовать о системных проблемах с урожайностью или хранением овощей.

Очевидно, что этот рост цен на лук станет вызовом для конечного потребителя. Подорожание одного из базовых овощей неизбежно повлечет за собой рост цен и на другие продукты питания. Анализ цен в крупнейших торговых сетях Украины подтверждает рост стоимости: в «АТБ» лук стоит около 24,89 грн/кг, в «Сильпо» – 28,60 грн/кг, а в «Varus» – 25,90 грн/кг. Надеемся, что поступление нового урожая поможет стабилизировать ситуацию на рынке.