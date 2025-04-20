Ціна злетіла вгору: популярний овоч подорожчав на 50% за тиждень

На українському ринку овочів зафіксовано різкий стрибок цін на ріпчасту цибулю. Всього за один тиждень її вартість підскочила на вражаючі 55%. Зараз оптова ціна на цибулю коливається від 14 до 20 гривень за кілограм, а на полицях супермаркетів цінники сягають 24-28 гривень. Аналітики EastFruit повідомляють, що попит на цибулю щодня зростає, а дефіцит якісної продукції лише підігріває ринок.

Чому цибуля стрімко дорожчає та скільки коштує зараз

За даними експертів EastFruit, вперше з початку року спостерігається таке значне зростання відпускних цін на цибулю. Це стало прямим наслідком декількох факторів. По-перше, зменшилися запаси цибулі на складах господарств. По-друге, значно активізувався попит з боку гуртових покупців.

Станом на середину квітня 2025 року українські фермери вже не готові продавати цибулю за старими цінами.

Ключові показники цін на цибулю:

Оптові ціни: 14–20 грн/кг.

Зростання за тиждень: +55%.

Середня ціна в супермаркетах: близько 24 грн/кг.

Ціни зараз вищі, ніж торік: на 59%.

Більшість виробників вже реалізували свої запаси, а ті, хто ще має цибулю, нерідко притримують її, очікуючи подальшого зростання цін. Така ситуація створює ажіотаж на ринку, де пропозиція не встигає за попитом, особливо на якісну продукцію.

Коли чекати стабілізації та чого очікувати споживачам

Нинішнє зростання цін на цибулю, яке є позитивним для фермерів, ймовірно, протримається щонайменше до моменту надходження на ринок нового врожаю. А це очікується лише влітку. Експерти зазначають, що поточні ціни вже на 59% вищі, ніж були у цей самий період минулого року, що може свідчити про системні проблеми з врожайністю або зберіганням овочів.

Очевидно, що це зростання цін на цибулю стане викликом для кінцевого споживача. Подорожчання одного з базових овочів неминуче потягне за собою зростання цін і на інші продукти харчування. Аналіз цін у найбільших торговельних мережах України підтверджує зростання вартості: в “АТБ” цибуля коштує близько 24,89 грн/кг, у “Сільпо” – 28,60 грн/кг, а у “Varus” – 25,90 грн/кг. Сподіваємося, що надходження нового врожаю допоможе стабілізувати ситуацію на ринку.