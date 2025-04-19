В Украине может измениться «главная» валюта: сообщение от НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) работает над важным стратегическим изменением, которое может повлиять на формирование курса гривны в будущем. Хотя на сегодня основной валютой, к которой привязывается курс гривны, остается доллар США, регулятор изучает возможности постепенного перехода на евро как ключевую валюту. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Почему НБУ смотрит в сторону евро: причины изменения курса

Сейчас валютные интервенции Национального банка на межбанковском рынке осуществляются преимущественно в долларах США, поскольку именно эта валюта является основной для определения обменного курса гривны. Однако, по словам Гелетия, есть несколько весомых причин, почему НБУ рассматривает евро как будущую ключевую валюту.

Во-первых, это тесная связь с евроинтеграционным курсом Украины. Движение в Европейский Союз предполагает гармонизацию различных сфер, включая финансовую. Во-вторых, страны ЕС делают значительный вклад в усиление обороноспособности Украины, что укрепляет экономические и финансовые связи. Кроме того, НБУ внимательно следит за тенденциями на мировых финансовых рынках. Наблюдается рост волатильности доллара относительно евро, что приводит к определенному ослаблению американской валюты. Юрий Гелетий пояснил, что из-за привязки к доллару курс гривны к евро и другим валютам исчисляется по кросс-курсам, что может приводить к девальвации гривны относительно европейской валюты.

Когда ждать изменений: перспективы перехода на евро

Вопрос перехода к евро как главной валюте находится в центре внимания НБУ. Регулятор детально анализирует динамику курсов других валют, особенно евро, поскольку Европейский Союз является одним из главных торговых партнеров Украины. В рамках специализированных рабочих групп Национальный банк активно изучает перспективы комплексного перехода.

Ключевые моменты относительно возможного перехода на евро:

Сейчас основная валюта привязки гривны – доллар США.

НБУ изучает возможность постепенного перехода на евро.

Причины: евроинтеграция, вклад ЕС в обороноспособность, изменение глобальной торговли.

Переход на евро не произойдет в краткосрочной перспективе.

Это важное и комплексное направление работы НБУ.

Заместитель председателя НБУ подчеркнул, что, безусловно, такой переход не произойдет в краткосрочной перспективе. Это важное стратегическое направление работы Национального банка, на котором сфокусированы его усилия. Регулятор комплексно прорабатывает этот вопрос, готовясь к возможным изменениям в мировой экономике и дальнейшей интеграции Украины в европейское пространство.