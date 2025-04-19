В Україні може змінитися «головна» валюта: повідомлення від НБУ

Національний банк України (НБУ) працює над важливою стратегічною зміною, яка може вплинути на формування курсу гривні в майбутньому. Хоча на сьогодні основною валютою, до якої прив’язується курс гривні, залишається долар США, регулятор вивчає можливості поступового переходу на євро як ключову валюту. Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Чому НБУ дивиться в бік євро: причини зміни курсу

Наразі валютні інтервенції Національного банку на міжбанківському ринку здійснюються переважно в доларах США, оскільки саме ця валюта є основною для визначення обмінного курсу гривні. Проте, за словами Гелетія, є кілька вагомих причин, чому НБУ розглядає євро як майбутню ключову валюту.

По-перше, це тісний зв’язок з євроінтеграційним курсом України. Рух до Європейського Союзу передбачає гармонізацію різних сфер, включаючи фінансову. По-друге, країни ЄС роблять значний внесок у посилення обороноздатності України, що зміцнює економічні та фінансові зв’язки. Крім того, НБУ уважно стежить за тенденціями на світових фінансових ринках. Спостерігається зростання волатильності долара щодо євро, що призводить до певного послаблення американської валюти. Юрій Гелетій пояснив, що через прив’язку до долара курс гривні до євро та інших валют обчислюється за крос-курсами, що може призводити до девальвації гривні щодо європейської валюти.

Коли чекати змін: перспективи переходу на євро

Питання переходу до євро як головної валюти перебуває в центрі уваги НБУ. Регулятор детально аналізує динаміку курсів інших валют, особливо євро, оскільки Європейський Союз є одним із головних торгових партнерів України. У рамках спеціалізованих робочих груп Національний банк активно вивчає перспективи комплексного переходу.

Ключові моменти щодо можливого переходу на євро:

Наразі основна валюта прив’язки гривні – долар США.

НБУ вивчає можливість поступового переходу на євро.

Причини: євроінтеграція, внесок ЄС в обороноздатність, зміна глобальної торгівлі.

Перехід на євро не відбудеться в короткостроковій перспективі.

Це важливий і комплексний напрямок роботи НБУ.

Заступник голови НБУ наголосив, що, безумовно, такий перехід не відбудеться в короткостроковій перспективі. Це важливий стратегічний напрямок роботи Національного банку, на якому сфокусовані його зусилля. Регулятор комплексно опрацьовує це питання, готуючись до можливих змін у світовій економіці та подальшої інтеграції України до європейського простору.