Киевстар меняет условия популярной услуги: цены вырастут до 150 гривен

Мобильный оператор «Киевстар» анонсировал обновление условий пользования услугой «Экстра деньги», которая позволяет абонентам предоплаты оставаться на связи даже при отсутствии средств на основном счете. Изменения вступят в силу уже с 23 апреля 2025 года.

«Экстра деньги”: как работает услуга и что изменится с 23 апреля

Услуга «Экстра деньги» является удобным решением для абонентов подписки «Киевстар», которые могут получить определенную сумму бонусных средств для оплаты мобильной связи и интернета, в том числе в роуминге. Эти средства начисляются автоматически, а их возврат происходит после пополнения основного счета.

С 23 апреля 2025 года меняется минимальная сумма бонусных гривен, которую можно заказать без дополнительной комиссии. Она возрастет с текущих 20 гривен до 30 гривен. За заказ суммы меньше 30 грн, например 25 грн, будет взиматься комиссия. Также обновится размер комиссии для других сумм.

Новые размеры комиссии за «Экстра деньги» с 23 апреля:

25 грн: комиссия 10 грн

30 грн: без комиссии

125 грн: комиссия 40 грн

175 грн: комиссия 60 грн

225 грн: комиссия 75 грн

300 грн: комиссия 100 грн

400 грн: комиссия 125 грн

500 грн: комиссия 150 грн

Как воспользоваться услугой и проверить счет

Чтобы получить максимальную возможную сумму «Экстра денег», которая рассчитывается на основе ваших расходов по номеру (без учета роуминга, международного трафика и т.д.), необходимо набрать USSD-код *117#. Если же вы желаете заказать конкретную сумму, нужно набрать 117 желаемая сумма#.

Для проверки состояния бонусного счета после заказа средств следует набрать *109#. Узнать максимально доступную для вас сумму бонусных гривен можно с помощью комбинации 1179#. Если вы хотите проверить свою задолженность по услуге, наберите 1172#. Для погашения задолженности достаточно просто пополнить свой основной счет на необходимую сумму.

Таким образом, абонентам «Киевстар», которые регулярно пользуются услугой «Экстра деньги», стоит учесть изменения в тарификации, которые вступят в силу с 23 апреля.