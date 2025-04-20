Повістки в СМС ігнорувати не можна: українців повідомили про важливе нововведення

В Україні відновлюється практика надсилання судових повісток громадянам через SMS-повідомлення. Це означає, що якщо у вас є справа в суді, сповіщення про дату, час та місце засідання може прийти на ваш мобільний телефон. Важливо одразу зазначити: йдеться виключно про судові повістки, а не про повістки від територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Як працюватиме розсилка судових повісток через SMS та чому функцію повертали

Відновлення функції розсилки судових повісток через SMS-повідомлення стало можливим завдяки рішенню Державної судової адміністрації України (ДСАУ). Надсиланням цих повідомлень займатиметься державне підприємство “Інформаційні судові системи” за дорученням ДСАУ.

Ключові моменти щодо судових повісток в SMS:

Розсилку здійснює ДП “Інформаційні судові системи”.

Повідомлення надсилаються за дорученням Державної судової адміністрації.

Йдеться виключно про судові повістки (НЕ від ТЦК).

Функцію було відновлено 16 квітня 2025 року.

Рішення закріплене листом в.о. очільника ДСАУ Миколи Пампури.

Цікаво, що всього за два дні до цього, 14 квітня, судова адміністрація скасувала цю функцію. Причиною такого рішення стала норма Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), який не передбачав процедури надсилання судових повісток через SMS або месенджери. Однак, заборона діяла недовго. Вже 16 квітня ДСАУ надіслала нового листа, яким відновила розсилку.

Що передбачає закон про судові повістки

Згідно з чинним законодавством, особі, яку притягують до адміністративної відповідальності, мають вручити повістку не пізніше ніж за три доби до розгляду справи в суді. Це дає достатньо часу для підготовки. Водночас, про дату, час і місце засідання суду мають бути вчасно повідомлені й інші учасники судового процесу.

Таким чином, відновлення розсилки судових повісток через SMS є кроком до спрощення та прискорення комунікації між судами та учасниками процесу. Громадянам варто бути уважними до повідомлень, що надходять на їхні телефони, щоб не пропустити важливу інформацію про судові засідання. Пам’ятайте, що ці SMS стосуються саме судових справ і не мають стосунку до питань мобілізації.