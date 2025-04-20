Повестки в СМС игнорировать нельзя: украинцам сообщили о важном нововведении

В Украине возобновляется практика отправки судебных повесток гражданам через SMS-сообщения. Это означает, что если у вас есть дело в суде, оповещение о дате, времени и месте заседания может прийти на ваш мобильный телефон. Важно сразу отметить: речь идет исключительно о судебных повестках, а не о повестках от территориальных центров комплектования (ТЦК).

Как будет работать рассылка судебных повесток через SMS и почему функцию возвращали

Восстановление функции рассылки судебных повесток через SMS-сообщения стало возможным благодаря решению Государственной судебной администрации Украины (ГСАУ). Отправкой этих сообщений будет заниматься государственное предприятие «Информационные судебные системы» по поручению ГСАУ.

Ключевые моменты относительно судебных повесток в SMS:

Рассылку осуществляет ГП «Информационные судебные системы».

Сообщения направляются по поручению Государственной судебной администрации.

Речь идет исключительно о судебных повестках (НЕ от ТЦК).

Функция была восстановлена 16 апреля 2025 года.

Решение закреплено письмом и.о. главы ГСАУ Николая Пампуры.

Интересно, что всего за два дня до этого, 14 апреля, судебная администрация отменила эту функцию. Причиной такого решения стала норма Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), который не предусматривал процедуры отправки судебных повесток через SMS или мессенджеры. Однако, запрет действовал недолго. Уже 16 апреля ГСАУ направила новое письмо, которым возобновила рассылку.

Что предусматривает закон о судебных повестках

Согласно действующему законодательству, лицу, которое привлекают к административной ответственности, должны вручить повестку не позднее чем за трое суток до рассмотрения дела в суде. Это дает достаточно времени для подготовки. В то же время, о дате, времени и месте заседания суда должны быть вовремя уведомлены и другие участники судебного процесса.

Таким образом, восстановление рассылки судебных повесток через SMS является шагом к упрощению и ускорению коммуникации между судами и участниками процесса. Гражданам следует быть внимательными к сообщениям, поступающим на их телефоны, чтобы не пропустить важную информацию о судебных заседаниях. Помните, что эти SMS касаются именно судебных дел и не имеют отношения к вопросам мобилизации.