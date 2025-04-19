Чому не варто заправляти автомобіль до повного баку: досвідчений працівник АЗС розповів про ризики перезаправки
Деякі моделі особливо чутливі до надмірної заправки і можуть навіть загорітися.
Українці полюбляють заправляти бак до повного вважаючи, що для автівки це лише на краще. Та й для гаманця трохи легше, адже чимало АЗС пропонують суттєві знижки на великі об’єми пального. Але вони дуже помиляються. Заправлятися на всі 100% об’єму паливного бака може бути навіть небезпечно. Особливо це стосується певних моделей авто.
Чому не варто переливати пальне у нових авто?
Досвідчені автозаправники стверджують, що деякі автівки категорично не терплять перезаправки. А все через складну будову системи вентиляції бака, що характерна для багатьох сучасних моделей авто.
Системи такого типу оптимізують тиск в паливному баку, а в разі перекидання автівки підчас аварії – не дають пальному виливатися. Але якщо бак переповнено – цей механізм перестає працювати. Тож в разі ДТП пальне може почати витікати і спричинити загоряння.
Причому підтікання пального може трапитися навіть без перекидання авто, у звичайних умовах. Це вкрай небезпечно, адже щонайменше спричиняє появу корозії, а щонайбільше – пожежу чи навіть вибух.
Як на перелив реагують старі моделі?
Старіші моделі автівок також не зрадіють надто інтенсивній заправці. Але тут проблема геть в іншому – погано зафіксована кришка паливного баку. Це частий діагноз більшості старих машин.
Якщо у автівки є проблема із герметичністю бензобаку, паливо може почати витікати безпосередньо на кузов. В такому випадку пальне буде роз’їдати лакофарбове покриття кузова. Але це ще не найстрашніше. Підтікання пального завжди несе із собою загрозу загоряння. А це не лише небезпека для автівки, але й безпосередня загроза життю водія.
Тож якщо ви полюбляєте заправляти бак до повного, є сенс відмовитися від цієї звички. Адже «здоров’я» автомобіля, а також ваша власна безпека куди важливіше примарної економії.