За какой забор соседи могут подать на вас в суд: в Украине установили нормы для ограждений

Украинцы любят строить высокие заборы, чтобы создать себе максимально приватную среду. Также в Украине любят дорогие и изысканные заборы, где сосед словно соревнуется с соседом у кого выше, лучше и дороже. Однако иногда ваш забор может доставить вам много проблем. В частности, если нарушает законодательные нормы. В действующем законодательстве прописано, какую максимальную высоту может иметь ограждение и каким еще критериям отвечать. Если это будет нарушено, то соседи могут подать на вас в суд и с большой вероятностью выиграют дело.

О чем нужно знать?

Глобально, ключевые правила звучат следующим образом.

Забор не должен создавать неудобств соседям, вредить нормальному проветриванию территории, создавать чрезмерную тень и т.п. Высота забора от дороги может быть не больше 2,5 метров, а на границе с соседями не больше 2 метров. Также забор должен быть построен из материалов, не создающих избыточного шума, неприятных запахов и т.п.

“Согласно пункту 6.7 ДБН Б.2.2-5:2011 “Благоустройство территорий” высота забора в усадебной застройке должна быть не более 2 метров на границе соседних участков и не более 2,5 метра со стороны улицы. Эти нормы установлены для обеспечения нормативной инсоляции и проветривания сопредельных территорий“, — отмечают юристы.

Важно помнить, что закон позволяет строить временные здания без фундамента, которые могут нарушать эти нормы.

“Постановлением КМУ от 07 июня 2017 года №406 утвержден Перечень строительных работ, не требующих документов, дающих право на их выполнение и после окончания которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию. Согласно пункту 6 указанного Перечня, строительство на земельном участке временных зданий и сооружений без устройства фундаментов, в том числе и заборов (относительно индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов) разрешается без разрешительных документов“, — добавляют специалисты.

Но это касается только временных построек. Если же вы запланировали настоящую стройку, то заранее ознакомьтесь с законодательными требованиями, чтобы потом не иметь проблем.

“При установлении забора нужно принять во внимание права и обязанности всех собственников, а также соблюдать соответствующие нормы законодательства во избежание конфликтных ситуаций с соседями в будущем“, — подчеркивают эксперты.