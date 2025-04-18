За який паркан сусіди можуть подати на вас до суду: в Україні встановили норми для огорожі

Українці полюбляють будувати високі паркани, щоб створити собі максимально приватне середовище. Також в Україні полюбляють дорогі та вишукані паркани, де сусід наче змагається з сусідом в кого ж вище, краще та дорожче. Однак інколи ваш паркан може принести вам багато проблем. Зокрема, якщо порушує законодавчі норми. У чинному законодавстві прописано, яку максимальну висоту може мати огорожа і яким ще критеріям відповідати. Якщо це буде порушено, то сусіди можуть подати на вас до суду й з великою ймовірністю виграють справу.

Про що треба знати?

Глобально, ключові правила звучать так.

Паркан не повинен створювати незручностей сусідам, шкодити нормальному провітрюванню території, створювати надмірну тінь тощо. Висота паркану від дороги може бути не більше 2,5 метрів, а на межі з сусідами не більше 2 метрів. Також паркан має бути збудований з матеріалів, які не створюють надлишково шуму, неприємних запахів тощо.

«Згідно з пунктом 6.7 ДБН Б.2.2-5:2011 “Благоустрій територій” висота паркану в садибній забудові має бути не більше 2 метрів на межі сусідніх ділянок та не більше 2,5 метра з боку вулиці. Ці норми встановлено для забезпечення нормативної інсоляції та провітрювання суміжних територій», – зазначають юристи.

Важливо памʼятати, що закон дозволяє споруджувати тимчасові будівлі без фундаменту, які можуть порушувати ці норми.

«Постановою КМУ від 07 червня 2017 року №406 затверджено Перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. Згідно з пунктом 6 вказаного Переліку, зведення на земельній ділянці тимчасових будівель та споруд без влаштування фундаментів, зокрема й парканів (щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків) дозволяється без дозвільних документів», – додають фахівці.

Але це стосується лише тимчасових споруд. Якщо ж ви запланували справжнє будівництво, то заздалегідь ознайомтеся із законодавчими вимогами, щоб потім не мати проблем.

«При встановленні паркану потрібно взяти до уваги права та обов’язки всіх власників, а також дотримуватися відповідних норм законодавства, щоб уникнути конфліктних ситуацій із сусідами в майбутньому», – наголошують експерти.