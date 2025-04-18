За який паркан сусіди можуть подати на вас до суду: в Україні встановили норми для огорожі
Українці полюбляють будувати високі паркани, щоб створити собі максимально приватне середовище. Також в Україні полюбляють дорогі та вишукані паркани, де сусід наче змагається з сусідом в кого ж вище, краще та дорожче. Однак інколи ваш паркан може принести вам багато проблем. Зокрема, якщо порушує законодавчі норми. У чинному законодавстві прописано, яку максимальну висоту може мати огорожа і яким ще критеріям відповідати. Якщо це буде порушено, то сусіди можуть подати на вас до суду й з великою ймовірністю виграють справу.
Про що треба знати?
Глобально, ключові правила звучать так.
- Паркан не повинен створювати незручностей сусідам, шкодити нормальному провітрюванню території, створювати надмірну тінь тощо.
- Висота паркану від дороги може бути не більше 2,5 метрів, а на межі з сусідами не більше 2 метрів.
- Також паркан має бути збудований з матеріалів, які не створюють надлишково шуму, неприємних запахів тощо.
«Згідно з пунктом 6.7 ДБН Б.2.2-5:2011 “Благоустрій територій” висота паркану в садибній забудові має бути не більше 2 метрів на межі сусідніх ділянок та не більше 2,5 метра з боку вулиці. Ці норми встановлено для забезпечення нормативної інсоляції та провітрювання суміжних територій», – зазначають юристи.
Важливо памʼятати, що закон дозволяє споруджувати тимчасові будівлі без фундаменту, які можуть порушувати ці норми.
«Постановою КМУ від 07 червня 2017 року №406 затверджено Перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. Згідно з пунктом 6 вказаного Переліку, зведення на земельній ділянці тимчасових будівель та споруд без влаштування фундаментів, зокрема й парканів (щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків) дозволяється без дозвільних документів», – додають фахівці.
Але це стосується лише тимчасових споруд. Якщо ж ви запланували справжнє будівництво, то заздалегідь ознайомтеся із законодавчими вимогами, щоб потім не мати проблем.
«При встановленні паркану потрібно взяти до уваги права та обов’язки всіх власників, а також дотримуватися відповідних норм законодавства, щоб уникнути конфліктних ситуацій із сусідами в майбутньому», – наголошують експерти.