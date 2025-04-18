Почему не стоит заправлять автомобиль до полного бака: опытный работник АЗС рассказал о рисках перезаправки

Украинцы любят заправлять бак до полного считая, что для автомобиля это только к лучшему. Да и для кошелька немного легче, ведь многие АЗС предлагают существенные скидки на большие объемы горючего. Но они очень ошибаются. Заправляться на все 100% объема топливного бака может быть даже опасно. Особенно это касается некоторых моделей.

Почему не стоит переливать горючее в новых автомобилях?

Опытные автозаправщики утверждают, что некоторые автомобили категорически не терпят перезаправки. А все из-за сложного устройства системы вентиляции бака, что характерно для многих современных моделей машин.

Системы такого типа оптимизируют давление в топливном баке, а в случае опрокидывания автомобиля во время аварии – не дают топливу выливаться. Но если бак переполнен – этот механизм перестает работать. Поэтому в случае ДТП горючее может начать вытекать и привести к возгоранию.

Причем подтекание горючего может случиться даже без опрокидывания машины в обычных условиях. Это крайне опасно, ведь по меньшей мере влечет за собой появление коррозии, а по большей – пожар или даже взрыв.

Как на перелив реагируют старые модели?

Более старые модели автомобилей также не обрадуются слишком интенсивной заправке. Но здесь проблема совсем в другом – плохо зафиксированная крышка топливного бака. Это частый диагноз большинства старых машин.

Если у автомобиля есть проблема с герметичностью бензобака, топливо может начать вытекать непосредственно на кузов. В таком случае горючее будет разъедать лакокрасочное покрытие кузова. Но это еще не самое страшное. Подтекание горючего всегда несет с собой угрозу возгорания. А это не только опасность для автомобиля, но и непосредственная угроза жизни водителя.

Если вы любите заправлять бак до полного, есть смысл отказаться от этой привычки. Ведь «здоровье» автомобиля, а также ваша собственная безопасность гораздо важнее призрачной экономии.