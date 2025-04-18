Пластиковые накладки на кузов автомобиля: защита от царапин или зло «в чистом виде»

Украинских автовладельцев предупредили об опасности установки на машины пластиковых накладок. Более того, попросили снять даже заводские пластиковые детали. Несмотря на то, что они придают автомобилям эстетический вид, улучшают аэродинамику и защищают от повреждений и царапин, их использование может привести к непоправимым последствиям. Специалисты рассказали, в чем риск использования таких деталей.

Как пластиковые накладки вредят кузову?

Автоспециалисты утверждают, что при креплении деталей из пластика страдает заводское покрытие кузова. Защитный слой, которым покрыт металл, стирается. Со временем места, где его не остается, могут страдать от коррозии.

Еще одной причиной отказа от пластиковых деталей является их негигиеничность. Под накладками со временем накапливаются песок и грязь, а также реагенты, которыми зимой обрабатывают автодороги. Кроме того, вода, которая попадает под накладки, в течение длительного времени не высыхает, ускоряя разрушение лакокрасочного покрытия и появление очагов коррозии.

Вышеперечисленных причин вполне достаточно, чтобы отказаться от идеи украсить свой автомобиль с помощью дополнительных накладных деталей. Ведь сохранение кузова в удовлетворительном состоянии, без царапин и коррозии, гораздо важнее стильного и современного вида автомобиля.

Как ухаживать за кузовом с накладками?

Если вы уже не представляете свой автомобиль без декоративных и защитных накладок, но не хотите иметь дело с коррозией, стоит уделять кузову больше внимания. Специалисты советуют регулярно осматривать прикрытые накладками участки кузова. В случае необходимости их нужно чистить, а во время дождливой погоды – снимать накладки и протирать участки под ними досуха.

Кроме того, перед наступлением зимы арки и другие части кузова, находящиеся под пластиковыми накладками, нужно еще и обрабатывать антикоррозионными средствами. Только так можно избежать «порчи» кузова, продолжая и дальше пользоваться деталями из пластика.