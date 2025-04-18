Пластикові накладки на кузов авто: захист від подряпин чи зло «в чистому вигляді»

Українських автовласників попередили про небезпеку встановлення на машини пластикових накладок. Ба більше, попросили зняти навіть заводські пластикові деталі. Попри те, що вони додають автівці естетичного вигляду, покращують аеродинаміку та захищають від пошкоджень і подряпин, їх використання може призвести до непоправних наслідків. Спеціалісти розповіли, в чому ризик користування такими деталями.

Як пластикові накладки шкодять кузову?

Автофахівці стверджують, що під час кріплення сторонніх деталей з пластику страждає заводське покриття кузова. Захисний шар, яким покритий метал, стирається. Натомість місця, де його не залишається, можуть страждати від корозії.

Ще однією причиною відмовитися від пластикових наладок є їх негігієнічність. Під накладками з часом накопичується пісок та бруд, а також реагенти, якими взимку обробляють автошляхи. Крім того вода, яка потрапляє під накладки, протягом тривалого часу не висихає, прискорюючи руйнування лакофарбового покриття і появу вогнищ корозії.

Перелічених вище причин цілком достатньо, аби відмовитися від ідеї прикрасити своє авто з допомогою додаткових накладних деталей. Адже збереження кузова у задовільному стані, без подряпин та корозії, набагато важливіше за стильний та сучасний вигляд автівки.

Як доглядати за кузовом з накладками?

Якщо ви вже не уявляєте своє авто без декоративних та захисних накладок, але не хочете мати справи з корозією, варто приділяти кузову більше уваги. Спеціалісти радять регулярно оглядати прикриті накладками ділянки кузова. В разі потреби, їх потрібно чистити, а під час дощової погоди – знімати накладки і протирати ділянки під ними досуха.

Крім того перед настанням зими арки та інші частини кузова, шо знаходяться під пластиковими накладками, потрібно ще й обробляти антикорозійними засобами. Лише так можна уникнути «псування» кузова, продовжуючи й надалі користуватися деталями з пластика.