Названы категории украинцев, которым ТЦК в первую очередь будут вручать повестки: уже в ближайшее время

В Украине продолжают военное положение, а с ним и мобилизацию. Это означает, что представители ТЦК продолжают иметь право останавливать людей на улицах, в общественных местах, в общественном транспорте, чтобы проверить их данные и возможно вручить повестку. Есть несколько категорий граждан, которым повестку будут вручать в первую очередь и это мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Если речь о возрастной категории 18-25, то таким лицам могут вручать повестку только если они прошли в университете военную кафедру и имеют звание офицера. Во всех остальных случаях мобилизация в этом возрасте остается добровольной.

Кто может избежать мобилизации?

В 2025 году правила остаются неизменными. Отсрочку от мобилизации и дальше могут получить многодетные мужчины, студенты, не получающие второе образование. Также добровольная мобилизация касается женщин. Правда, военнообязанным, например врачам, рекомендуют пройти медосмотр и иметь при себе актуальный военный билет. Отсрочку имеют и граждане с экономической броней или опекуны. Так называемую попечительскую отсрочку могут получить лица, которые ухаживают за больными близкими родственниками. Важное условие — в семье не должно быть невоеннообязанных лиц, которые могли бы осуществлять этот уход. В противном случае отсрочку военнообязанный не получит.

Какие правила должны соблюдаться украинцы во время мобилизации?

Если действует военное положение и мобилизация, то украинцы должны соблюдать следующие правила. В первую очередь это касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Вовремя появляться в ТЦК, если туда вызывают, и обновить свои данные. Предоставлять ВСУ собственное имущество, если в этом есть необходимость (государство должно это возместить). Ежегодно проходить медицинский осмотр (для мужчин, состоящих на военном учете). Всегда носить с собой военный билет или другой документ подобного характера. Сообщать ТЦК о любых изменениях, произошедших в жизни. Совершеннолетие, или наоборот, рождение третьего ребенка, потеря экономической брони и т.д.

Следует помнить, что мужчины, вовремя не обновившие свои данные, вынуждены будут платить штраф. Сумма может составлять 17 000 гривен.