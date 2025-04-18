Названо категорії українців, яким ТЦК першочергово вручатимуть повістки: вже найближчим часом

В Україні продовжують воєнний стан, а з ним й мобілізацію. Це означає, що представники ТЦК й надалі мають право зупиняти людей на вулицях, у громадських місцях, у громадському транспорті, щоб перевірити їх дані й можливо вручити повістку. Є кілька категорій громадян, яким повістку вручатимуть першочергово і це чоловіки у віці від 25 до 60 років. Якщо мова про вікову категорію 18-25, то таким особам можуть вручати повістку, лише якщо вони пройшли в університеті військову кафедру й мають звання офіцера. В усіх інших випадках мобілізація в цьому віці залишається добровільною.

Хто може уникнути мобілізації?

У 2025 році правила залишаються незмінними. Відстрочку від мобілізації й надалі можуть отримати багатодітні чоловіки, студенти, які не здобувають другу освіту. Також добровільна мобілізація стосується жінок. Щоправда, військовозобовʼязаним, наприклад, лікарям, рекомендують пройти медогляд та мати при собі актуальний військовий квиток. Відстрочку мають й громадяни з економічною бронею, або опікуни. Так звану опікунську відстрочку можуть отримати особи, які доглядають хворих близьких родичів. Важлива умова — в родині немає бути, не військовозобовʼязаних осіб, які могли б здійснювати цей догляд. В протилежному випадку відстрочку військовозобовʼязаний не отримає.

Яких правил мають дотримуватись українці під час мобілізації?

Якщо діє воєнний стан і мобілізація, то українці повинні дотримуватись наступних правил. В першу чергу це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років.

Вчасно зʼявлятися в ТЦК, якщо туди викликають і оновити свої дані. Надавати ЗСУ власне майно якщо в цьому є необхідність (держава повинна це відшкодувати). Щороку проходити медичний огляд (для чоловіків, які перебувають на військовому обліку). Завжди носити з собою військовий квиток, чи інший документ подібного характеру. Повідомляти ТЦК про будь-які зміни, які відбулися у житті. Повноліття, чи навпаки, народження третьої дитини, втрата економічної броні тощо.

Варто памʼятати, що чоловіки, які вчасно не оновлять свої дані, змушені будуть платити штраф. Сума може сягати 17 000 гривень.