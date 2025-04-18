50 тис. грн в місяць без вищої освіти: кому в Україні готові платити такі гроші 

Українці можуть заробляти навіть понад 50 тис. грн не маючи диплому про вищу освіту. Зокрема далекобійникам, що працюють на міжнародних рейсах готові платити по 55 тис. грн в місяць, а рієлторам – в середньому по 52,5 тис. грн. І це при тому, що середня зарплатня в Україні станом на сьогодні складає 24 тис. грн.

Скільки в Україні можна заробити без вищої освіти?

За даними одного з найбільших кадрових порталів країни work.ua, працівники без диплому з вишу зараз користуються чималою популярністю. Йдеться здебільшого про представників простих робочих спеціальностей, яким черз дефіцит кадрів готові платити чималі гроші. Зокрема високі зарплати мають:

арматурники та автомаляри – 50 тис. грн;

водії-інструктори – 41,6 тис. грн;

виконроби та монолітники – 42,5 тис. грн.

Щоправда рівень зарплат таких спеціалістів може суттєво відрізнятися залежно від того, в якому місті вони працевлаштовані. Адже навіть середні зарплати в Україні суттєво різняться за регіонами. Найбільша середня зарплатня в Києві – 27,5 тис. грн, а у Дніпрі вона вже складає лише 23,5 тис. грн. Чимала різниця, еге ж.

Які спеціалісти в Україні заробляють найбільше?

Загалом в Україні можна заробляти навіть по 70-75 тис. грн, тобто ледь не 2 тис. дол. Все залежить від спеціальності та посади. Наприклад:

керівник з нерухомості заробляє в середньому 75 тис. грн;

директор з маркетингу – 70 тис. грн;

fullstack-розробник – 67,5 тис. грн;

фармер – 66,5 тис. грн;

керівник відділу продажу – 65 тис. грн;

топ-менеджер – 63 тис. грн;

backend-програміст – 61,5 тис. грн;

1C- програміст – 60 тис. грн.

Хоча для деяких із цих професій може все ж знадобитися диплом про закінчену вищу освіту та певний досвід роботи. А часом у кандидата можуть попрочити сертифікати про проходження кількох профільних курсів чи тренінгів, або ж бодай рекомендації з попереднього місця роботи.