50 тыс. грн в месяц без высшего образования: кому в Украине готовы платить такие деньги

Украинцы могут зарабатывать даже более 50 тысяч. грн без диплома о высшем образовании. В частности, дальнобойщикам, работающим на международных рейсах, готовы платить по 55 тыс. грн в месяц, а риелторам – в среднем по 52,5 тыс. грн. грн. И это при том, что средняя зарплата в Украине на сегодня составляет 24 тыс. грн.

Сколько в Украине можно заработать без высшего образования?

По данным одного из крупнейших кадровых порталов страны work.ua, работники без ВУЗовского диплома сейчас пользуются немалой популярностью. Речь идет в основном о представителях простых рабочих специальностей, которым из-за дефицита кадров готовы платить немалые деньги. В частности, высокие зарплаты имеют:

арматурщики и автомаляры – 50 тыс. грн;

водители-инструкторы – 41,6 тыс. грн;

прорабы и монолитники – 42,5 тыс. грн.

Правда, уровень зарплат таких специалистов может существенно отличаться в зависимости от того, в каком городе они трудоустроены. Ведь даже средние зарплаты в Украине существенно разнятся по регионам. Самая высокая средняя зарплата в Киеве – 27,5 тыс. грн, а в Днепре она уже составляет всего 23,5 тыс. грн.

Какие специалисты в Украине зарабатывают больше всего?

В целом в Украине можно зарабатывать даже по 70-75 тысяч. грн, то есть чуть ли не 2 тыс. дол. Все зависит от специальности и должности. Например:

руководитель по недвижимости зарабатывает в среднем 75 тыс. грн;

директор по маркетингу – 70 тыс. грн;

fullstack-разработчик – 67,5 тыс. грн;

фармер – 66,5 тыс. грн;

руководитель отдела продаж – 65 тыс. грн;

топ-менеджер – 63 тыс. грн;

backend-программист – 61,5 тыс. грн;

1C-программист – 60 тыс. грн.

Хотя для некоторых из этих профессий может все же понадобиться диплом о законченном высшем образовании и опыте работы. А иногда у кандидата могут попросить сертификаты о прохождении нескольких профильных курсов или тренингов, или хотя бы рекомендации с предыдущего места работы.