Стабильный курс или очередной сумасшедший скачок: что будет с долларом к лету

Украинцам в ближайшее время не стоит беспокоиться по поводу очередного повышения курса доллара. Согласно прогнозам экспертов, ситуация на валютном рынке в ближайшие несколько месяцев будет относительно стабильной. Стоимость доллара будет колебаться в пределах текущего курса, а именно от 41,2 до 41,6 грн за доллар. Однако, если «американец» резко упадет по отношению к евро, последствия могут быть непредсказуемыми.

Что будет с курсом доллара к лету?

Как отмечает финансист инвестиционной компании «Dragon Capital» Сергей Фурса, курс гривны к доллару до конца мая практически не изменится. Стабильности гривны можно будет позавидовать, но только если не изменится расстановка сил в тандеме доллар-евро.

В таком случае гривну придется спасать, искусственно усиливая ее по отношению к доллару. Только таким образом можно будет уменьшить девальвацию нацвалюты по отношению к евро.

Как НБУ может стабилизировать гривну?

Одним из важнейших факторов, влияющих на курс гривны, кроме колебаний на международном валютном рынке, остается монетарная политика Нацбанка. Именно НБУ держит курс в определенном коридоре, используя для этого самые разные методы воздействия. Основным из этих методов являются валютные интервенции, к которым Нацбанк прибегает, когда гривна начинает слабеть.

Однако, несмотря на политику регулятора, война вносит свои коррективы. Любые неблагоприятные внешние новости существенно влияют на курс и могут повлечь за собой мгновенное падение гривны по отношению к другим мировым валютам. Так что зарекаться от резких перепадов курса отечественные финансисты все же не рискуют.

Каков сейчас курс в крупнейших банках Украины?

По состоянию на 17 апреля средний курс доллара в Украине составлял 40,65 грн и 41,21 грн на покупку и продажу соответственно. Хотя еще 16 апреля украинцы могли приобрести доллары на 24 копейки дешевле, а продать – на 38 копеек дороже.

Что же касается курса доллара в крупнейших банках Украины, то он по состоянию на 17 апреля был таким: