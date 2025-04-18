Стабильный курс или очередной сумасшедший скачок: что будет с долларом к лету
Доллар на уровне 41,2-41,6 грн может удержаться только при относительно спокойной внешней ситуации и соблюдении еще одного условия.
Украинцам в ближайшее время не стоит беспокоиться по поводу очередного повышения курса доллара. Согласно прогнозам экспертов, ситуация на валютном рынке в ближайшие несколько месяцев будет относительно стабильной. Стоимость доллара будет колебаться в пределах текущего курса, а именно от 41,2 до 41,6 грн за доллар. Однако, если «американец» резко упадет по отношению к евро, последствия могут быть непредсказуемыми.
Что будет с курсом доллара к лету?
Как отмечает финансист инвестиционной компании «Dragon Capital» Сергей Фурса, курс гривны к доллару до конца мая практически не изменится. Стабильности гривны можно будет позавидовать, но только если не изменится расстановка сил в тандеме доллар-евро.
В таком случае гривну придется спасать, искусственно усиливая ее по отношению к доллару. Только таким образом можно будет уменьшить девальвацию нацвалюты по отношению к евро.
Как НБУ может стабилизировать гривну?
Одним из важнейших факторов, влияющих на курс гривны, кроме колебаний на международном валютном рынке, остается монетарная политика Нацбанка. Именно НБУ держит курс в определенном коридоре, используя для этого самые разные методы воздействия. Основным из этих методов являются валютные интервенции, к которым Нацбанк прибегает, когда гривна начинает слабеть.
Однако, несмотря на политику регулятора, война вносит свои коррективы. Любые неблагоприятные внешние новости существенно влияют на курс и могут повлечь за собой мгновенное падение гривны по отношению к другим мировым валютам. Так что зарекаться от резких перепадов курса отечественные финансисты все же не рискуют.
Каков сейчас курс в крупнейших банках Украины?
По состоянию на 17 апреля средний курс доллара в Украине составлял 40,65 грн и 41,21 грн на покупку и продажу соответственно. Хотя еще 16 апреля украинцы могли приобрести доллары на 24 копейки дешевле, а продать – на 38 копеек дороже.
Что же касается курса доллара в крупнейших банках Украины, то он по состоянию на 17 апреля был таким:
- ПриватБанк – 40,8 грн/41,5 грн на покупку и продажу;
- А-Банк – 40,9 грн/41,6 грн.