Стабільний курс чи черговий шалений стрибок: що буде з доларом до літа

Українцям найближчим часом не варто хвилюватися стосовно чергового підвищення курсу долара. Згідно з прогнозами експертів, ситуація на валютному ринку у найближчі кілька місяців буде відносно стабільною. Вартість долара коливатиметься в межах поточного курсу, а саме від 41,2 грн до 41,6 грн за долар. Однак якщо «американець» різко впаде по відношенню до євро, наслідки можуть бути непередбачуваними.

Що буде з курсом долара до літа?

Як зазначає фінансист інвестиційної компанії «Dragon Capital» Сергій Фурса, курс гривні до долара до кінця травня практично не зміниться. Стабільності гривні можна буде лише позаздрити, але тільки якщо не зміниться розстановка сил у тандемі долар-євро.

В такому разі гривню доведеться рятувати, штучно посилюючи її відносно долара. Лише таким чином можна буде зменшити девальвацію нацвалюти відносно євро.

Як НБУ може стабілізувати гривню?

Одним із найважливіших факторів, що впливають на курс гривні, окрім коливань на міжнародному валютному ринку, залишається монтарна політика Нацбанку. Саме НБУ тримає курс у певному визначеному коридорі, використовуючи для цього найрізноманітніші методи впливу. Основним з цих методів є валютні інтервенції, до яких Нацбанк вдається, коли гривня починає слабнути.

Однак, попри зважену політику регулятора, війна вносить свої корективи. Бедь-які несприятливі зовнішні новини суттєво впливають на курс і можуть спричинити миттєве падіння гривні відносно інших світових валют. Тож зарікатися від різких перепадів курсу вітчизняні фінансисти все ж не ризикують.

Який зараз курс у набільших банках України?

Станом на 17 квітня середній курс долара в Україні становив 40,65 грн та 41,21 грн на купівлю та продаж відповідно. Хоча ще 16 квітня українці могли придбати долари на 24 копійки дешевше, а продати – на 38 копійок дорожче.

Що ж стосується курсу долара в найбільших банках України, то він станом на 17 квітня був таким: