Украинцы скоро попрощаются с привычными 220 В: какое напряжение теперь будет в розетках потребителей

Уже с июля 2025 года украинцы перейдут на электроснабжение по европейским стандартам. Как объяснили в НКРЭКУ, это прежде всего будет означать изменение номинального напряжения с привычных 220 В до 230/400 В. Потенциально же переход на новые стандарты может значительно улучшить качество энергоснабжения в Украине.

Как повлияет изменение напряжения на бытовую технику?

Переход на новые параметры напряжения по словам специалистов НКРЭКУ значительно снизит риски поломки бытовых устройств из-за резких скачков в сети. Ведь переход на европейские стандарты энергоснабжения будет означать также и установку жестких ограничений касательно перепадов напряжения – от 207 В до 253 В. То есть напряжение будет колебаться максимум на 10% вверх и вниз от номинального напряжения в 230 В.

Таким образом, холодильники, стиральные машинки, телевизоры и другие приборы, которые есть в домах большинства украинцев, будут обезопасены от короткого замыкания или даже возгорания вследствие перепадов напряжения в сети. Особенно это касается мощных устройств, которые невозможно подключить с помощью «умных» удлинителей и разного рода стабилизаторов напряжения.

Как подготовиться к переходу на новые стандарты энергоснабжения?

В целом, нововведения в системе энергоснабжения и изменение номинального напряжения не требуют от бытовых потребителей каких-либо особых действий. Однако специалисты советуют все же провести небольшой чек-ап проводки и электрического оборудования, а именно:

Осмотреть все розетки в доме и проверить их техническое состояние. Убедится, что имеющиеся в доме электроустройства могут работать при напряжении 230 В. Покупая новую технику, проверить ее способность работать на новом номинальном напряжении. Приобрести специальные сетевые фильтры, чтобы защитить от поломки особенно чувствительные к изменению напряжения устройства. Если электросеть в вашем доме не модернизировалась более 15 лет, запланировать ее обновление.

Если правильно подготовиться к переходу на новые стандарты энергоснабжения, то техника в вашем доме будет работать значительно безопаснее, а вожможно еще и экономнее.