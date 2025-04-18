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Украинцы скоро попрощаются с привычными 220 В: какое напряжение теперь будет в розетках потребителей

В НКРЭКУ рассказали, как подготовиться к переходу на европейские стандарты энергоснабжения.

Дайнеко Наталія18.04.2025

Уже с июля 2025 года украинцы перейдут на электроснабжение по европейским стандартам. Как объяснили в НКРЭКУ, это прежде всего будет означать изменение номинального напряжения с привычных 220 В до 230/400 В. Потенциально же переход на новые стандарты может значительно улучшить качество энергоснабжения в Украине.

Как повлияет изменение напряжения на бытовую технику?

Переход на новые параметры напряжения по словам специалистов НКРЭКУ значительно снизит риски поломки бытовых устройств из-за резких скачков в сети. Ведь переход на европейские стандарты энергоснабжения будет означать также и установку жестких ограничений касательно перепадов напряжения – от 207 В до 253 В. То есть напряжение будет колебаться максимум на 10% вверх и вниз от номинального напряжения в 230 В.

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Таким образом, холодильники, стиральные машинки, телевизоры и другие приборы, которые есть в домах большинства украинцев, будут обезопасены от короткого замыкания или даже возгорания вследствие перепадов напряжения в сети. Особенно это касается мощных устройств, которые невозможно подключить с помощью «умных» удлинителей и разного рода стабилизаторов напряжения.

Как подготовиться к переходу на новые стандарты энергоснабжения?

В целом, нововведения в системе энергоснабжения и изменение номинального напряжения не требуют от бытовых потребителей каких-либо особых действий. Однако специалисты советуют все же провести небольшой чек-ап проводки и электрического оборудования, а именно:

  1. Осмотреть все розетки в доме и проверить их техническое состояние.
  2. Убедится, что имеющиеся в доме электроустройства могут работать при напряжении 230 В.
  3. Покупая новую технику, проверить ее способность работать на новом номинальном напряжении.
  4. Приобрести специальные сетевые фильтры, чтобы защитить от поломки особенно чувствительные к изменению напряжения устройства.
  5. Если электросеть в вашем доме не модернизировалась более 15 лет, запланировать ее обновление.

Если правильно подготовиться к переходу на новые стандарты энергоснабжения, то техника в вашем доме будет работать значительно безопаснее, а вожможно еще и экономнее.

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Дайнеко Наталія18.04.2025
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