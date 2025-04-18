Українці скоро попрощаються зі звичними 220 В: яка напруга тепер буде в розетках споживачів 

Вже з липня 2025 року українці перейдуть на електропостачання за європейськими стандартами. Як пояснили у НКРЕКП, це перш за все означатиме зміну номінальної напруги зі звичних 220 В до 230/400 В. Потенційно ж перехід на нові стандарти може значно покращити якість енергопостачання в Україні.

Як вплине зміна напруги на побутову техніку?

Перехід на нові параметри напруги за словами спеціалістів НКРЕКП значно зменшать ризики поломки побутових пристроїв через різкі стрибки в мережі. Адже перехід на европейські стандарти енергопостачання означатиме також і встановлення жорстких обмежень щодо перепадів напруги – від 207 В до 253 В. Тобто напруга коливатиметься максимум на 10% угору та вниз від номінальної напруги у 230 В.

Таким чином холодильники, пральні машинки, телевізори та інші прилади, що є в домівках більшості українців, будуть убезпечені від короткого замикання чи навіть загоряння внаслідок перепадів напруги в мережі. Особливо це стосується потужних пристроїв, які неможливо підключити через «розумні» подовжувачі та різного роду стабілізатори напруги.

Як підготуватися до переходу на нові стандарти енергопостачання?

Загалом нововведення у системі енергопостачання та зміна номінальної напруги не вимагають від побутових споживачів якихось особливих дій. Однак спеціалісти радять все ж провести невеличкий чек-ап проводки та електричного обладнання, а саме:

Оглянути всі розетки у домі та перевірити їх технічний стан. Переконатися, що наявні у домі електропристрої можуть працювати при напрузі 230 В. Купуючи нову техніку, перевірити її спроможність працювати на новій номінальній напрузі. Придбати спеціальні мережеві фільтри, щоб захистити від поломки особливо чуттєві до зміни напруги пристрої. Якщо електромережа у вашому домі не модернізовувалась понад 15 років, запланувати її оновлення.

Якщо правильно підготуватись до переходу на нові стандарти енергопостачання, то техніка у вашій оселі працюватиме значно безпечніше, а подекуди ще й більш економно.