Українці скоро попрощаються зі звичними 220 В: яка напруга тепер буде в розетках споживачів
У НКРЕКП розповіли, як підготуватися до переходу на європейські стандарти енергопостачання.
Вже з липня 2025 року українці перейдуть на електропостачання за європейськими стандартами. Як пояснили у НКРЕКП, це перш за все означатиме зміну номінальної напруги зі звичних 220 В до 230/400 В. Потенційно ж перехід на нові стандарти може значно покращити якість енергопостачання в Україні.
Як вплине зміна напруги на побутову техніку?
Перехід на нові параметри напруги за словами спеціалістів НКРЕКП значно зменшать ризики поломки побутових пристроїв через різкі стрибки в мережі. Адже перехід на европейські стандарти енергопостачання означатиме також і встановлення жорстких обмежень щодо перепадів напруги – від 207 В до 253 В. Тобто напруга коливатиметься максимум на 10% угору та вниз від номінальної напруги у 230 В.
Таким чином холодильники, пральні машинки, телевізори та інші прилади, що є в домівках більшості українців, будуть убезпечені від короткого замикання чи навіть загоряння внаслідок перепадів напруги в мережі. Особливо це стосується потужних пристроїв, які неможливо підключити через «розумні» подовжувачі та різного роду стабілізатори напруги.
Як підготуватися до переходу на нові стандарти енергопостачання?
Загалом нововведення у системі енергопостачання та зміна номінальної напруги не вимагають від побутових споживачів якихось особливих дій. Однак спеціалісти радять все ж провести невеличкий чек-ап проводки та електричного обладнання, а саме:
- Оглянути всі розетки у домі та перевірити їх технічний стан.
- Переконатися, що наявні у домі електропристрої можуть працювати при напрузі 230 В.
- Купуючи нову техніку, перевірити її спроможність працювати на новій номінальній напрузі.
- Придбати спеціальні мережеві фільтри, щоб захистити від поломки особливо чуттєві до зміни напруги пристрої.
- Якщо електромережа у вашому домі не модернізовувалась понад 15 років, запланувати її оновлення.
Якщо правильно підготуватись до переходу на нові стандарти енергопостачання, то техніка у вашій оселі працюватиме значно безпечніше, а подекуди ще й більш економно.