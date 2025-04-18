Украинцев предостерегли от утечки газа: в Нафтогазе рассказали, как поступать в таком случае

Крупнейший украинский поставщик газа компания «Нафтогаз Украины» предостерегла потребителей перед угрозой утечки газа. Украинцам рассказали о ключевых признаках утечки и объяснили, что делать в случае негативного развития событий.

Какие выявить утечку газа?

На своей официальной странице в Facebook представители компании опубликовали целый перечень признаков утечки газа, знание которых поможет вовремя распознать угрозу и предотвратить возникновение аварийной ситуации.

Главными признаками утечки газа поставщик называет:

специфический резкий запах;

характерные звуки, например шипение или свист, источником которого является газовое оборудование;

пожелтение листьев у растений, находящихся вблизи газовых труб, а тем более их увядание.

Что делать при утечке газа?

Специалисты Нафтогаза советуют в случае наличия любого из признаков утечки газа сразу принять соответствующие меры, а именно:

перекрыть газ с помощью соответствующего вентиля, находящегося на газовом приборе или трубе;

проветрить помещение, открыв окна и двери, чтобы образовался сквозняк;

выйти из помещения, где произошла утечка, прихватив с собой документы и самые нужные вещи, а лучше еще и отойти подальше от дома;

не включать электрические приборы, которые могут дать искру и вызвать взрыв;

не пользоваться спичками, зажигалкой или другими источниками открытого огня;

вызвать аварийную газовую службу по номеру 104.

В Нафтогазе напомнили, что наблюдательность потребителей и своевременное обслуживание газовых устройств лучше всего защитят от любых проблем с утечкой газа. Также специалисты компании предостерегли украинцев от попыток самостоятельно устранить утечку газа. Ведь неквалифицированные действия могут лишь усугубить проблему, подвергнув потребителей нешуточному риску.

Зачем нужен сигнализатор газа?

В публикации Нафтогаза также говорилось об устройстве, которое может предупредить жителей об утечке газа. Речь идет о так называемом сигнализаторе газа, позволяющем выявить следующие вещества:

взрывоопасный метан;

пропан/бутан, содержащийся в баллонах газовых плит;

окись углерода или угарный газ, появление которого является следствием неполного сгорания горючего.

Обнаружив любой из этих газов в воздухе, устройство издаст соответствующий звук, предупреждая своего владельца об опасности. По состоянию на сегодняшний день он стоит около 1 тыс. грн и может быть установлен как в квартире, так и в частном доме для повышения уровня газовой безопасности.