Новини

Украинцев предостерегли от утечки газа: в Нафтогазе рассказали, как поступать в таком случае

Специалисты компании посоветовали установить в доме прибор за 1 тыс. грн, который заранее предупредит о возможной угрозе.

Дайнеко Наталія18.04.2025

Крупнейший украинский поставщик газа компания «Нафтогаз Украины» предостерегла потребителей перед угрозой утечки газа. Украинцам рассказали о ключевых признаках утечки и объяснили, что делать в случае негативного развития событий.

Какие выявить утечку газа?

На своей официальной странице в Facebook представители компании опубликовали целый перечень признаков утечки газа, знание которых поможет вовремя распознать угрозу и предотвратить возникновение аварийной ситуации.

В тему

Главными признаками утечки газа поставщик называет:

  • специфический резкий запах;
  • характерные звуки, например шипение или свист, источником которого является газовое оборудование;
  • пожелтение листьев у растений, находящихся вблизи газовых труб, а тем более их увядание.

Что делать при утечке газа?

Специалисты Нафтогаза советуют в случае наличия любого из признаков утечки газа сразу принять соответствующие меры, а именно:

  • перекрыть газ с помощью соответствующего вентиля, находящегося на газовом приборе или трубе;
  • проветрить помещение, открыв окна и двери, чтобы образовался сквозняк;
  • выйти из помещения, где произошла утечка, прихватив с собой документы и самые нужные вещи, а лучше еще и отойти подальше от дома;
  • не включать электрические приборы, которые могут дать искру и вызвать взрыв;
  • не пользоваться спичками, зажигалкой или другими источниками открытого огня;
  • вызвать аварийную газовую службу по номеру 104.

В Нафтогазе напомнили, что наблюдательность потребителей и своевременное обслуживание газовых устройств лучше всего защитят от любых проблем с утечкой газа. Также специалисты компании предостерегли украинцев от попыток самостоятельно устранить утечку газа. Ведь неквалифицированные действия могут лишь усугубить проблему, подвергнув потребителей нешуточному риску.

Зачем нужен сигнализатор газа?

В публикации Нафтогаза также говорилось об устройстве, которое может предупредить жителей об утечке газа. Речь идет о так называемом сигнализаторе газа, позволяющем выявить следующие вещества:

  • взрывоопасный метан;
  • пропан/бутан, содержащийся в баллонах газовых плит;
  • окись углерода или угарный газ, появление которого является следствием неполного сгорания горючего.

Обнаружив любой из этих газов в воздухе, устройство издаст соответствующий звук, предупреждая своего владельца об опасности. По состоянию на сегодняшний день он стоит около 1 тыс. грн и может быть установлен как в квартире, так и в частном доме для повышения уровня газовой безопасности.

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Дайнеко Наталія18.04.2025
Back to top button