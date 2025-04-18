Українців застерегли від витоку газу: у Нафтогазі розповіли, як діяти в такому випадку

Найбільший український постачальник газу компанія «Нафтогаз України» застерегла споживачів перед загрозою витоку газу. Українцям розповіли про ключові ознаки витоку та пояснили, що робити у випадку негативного розвитку подій.

Які виявити витік газу?

На своїй офіційній сторінці у Facebook представники компанії опублікували цілий перелік ознак витоку газу, знання яких допоможе вчасно розпізнати загрозу та запобігти виникненню аварійної ситуації.

Головними ознаками витоку газу постачальник називає:

специфічний різкий запах;

характерні звуки, наприклад шипіння чи свист, джерелом якого є газове обладнання;

пожовтіння листя у рослин, які знаходяться поблизу газових труб, а тим більше їх в’янення.

Що робити у разі витоку газу?

Спеціалісти Нафтогазу радять у випадку наявності будь якої із ознак витоку газу одразу вжити відповідних заходів, а саме:

перекрити газ за допомогою відповідного вентеля, що знаходиться на газовому приладі чи трубі;

провітрити приміщення, відчинивши вікна та двері, щоб утворився протяг;

вийти з приміщення, де стався витік, прихопивши з собою документи та найпотрібніші речі, а краще ще й відійти подалі від будинку;

не вмикати електричні прилади, які можуть дати іскру та спричинити вибух;

не користуватися сірниками, запальничкою чи іншими джерелами відкритого вогню;

викликати аварійну газову службу на номером 104.

У Нафтогазі нагадали, що спостережливість споживачів та вчасне обслуговування газових пристроїв найкраще захистять від будь яких проблем із витоком газу. Також спеціалісти компанії застерегли українців від спроб самостійно усунути витік газу. Адже некваліфіковані дії можуть лише поглибити проблему, наразивши споживачів на неабиякий ризик.

Для чого потрібен сигналізатор газу?

У публікації Нафтогазу також ішлося про пристрій, який може попередити мешканців про витік газу. Йдеться про так званий сигналізатор газу, що дозволяє виявити наступні речовини:

вибухонебезпечний метан;

пропан/бутан, який міститься в балонах газових плит;

окис вуглецю або чадний газ, поява якого є наслідком неповного згоряння пального.

Виявивши будь-який з цих газів у повітрі, пристрій видасть відповідний звук, попереджаючи свого власника про небезпеку. Станом на сьогодні він коштує близько 1 тис. грн і може бути встановлений як у квартирі, так і в приватному будинку для підвищення рівня газової безпеки.