Около 40 тыс. грн за 30-летнюю гривну: на каких монетах можно заработать целое состояние

18В Украине некоторые оборотные монеты можно продать за сумасшедшие деньги. Особенно это касается редких денежных знаков, выпущенных небольшим тиражом. За них коллекционеры готовы торговаться до последнего, отдавая иногда по 30-40 тыс. грн за один экземпляр. В частности, за немалую сумму украинцы могут продать старые монеты номиналом 1 гривна.

Какая 1-гривневая монета самая дорогая?

Большой популярностью среди коллекционеров пользуются монеты разновидности 1.1ААг, выпущенные в 1992 году. Как сообщают специалисты профильного нумизматического портала «Монеты-ягодки», за такие экземпляры коллекционеры готовы платить от 12 тысяч. до 37 тыс. грн.

Монеты этой разновидности можно распознать по гладкому гурту, без надписей или насечек. Ведь на время их чеканки в Украине еще не было инструментов для нанесения меток на гурт. Экспериментировать с разными надписями на гурте специалисты монетного двора начали на несколько лет позже.

На какие монеты охотятся коллекционеры?

Интересно, что большой популярностью пользуются также бракованные монеты. Дорого можно продать монеты с одинаковыми аверсом и реверсом, неправильным годом выпуска на гурте или те, где лицевая и обратная сторона напечатаны под углом друг к другу. И чем больший брак, тем выше стартовую цену владелец монеты может установить во время ее продажи на онлайн-аукционе. А вот до какой суммы дойдут торги, это уже дело удачи.

В Украине значительно уменьшилось количество монет

Согласно данным на 1 апреля 2025 года, количество монет в карманах украинцев за последние 3 месяца существенно уменьшилось по сравнению з началом года. На одного украинца сейчас приходится всего 186 оборотных монет, хотя 1 января этот показатель составлял 187 монет.

Что же касается номинала, то самыми популярными в Украине являются 10 копеек – около 27,7% всего обращения. Самыми редкими 10 гривен – лишь 1,9% от обращения.