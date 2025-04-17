Одна из западных областей Украины к Пасхе сократила комендантский час: сколько он будет продолжаться

В одной из областей на западе Украины к Пасхе изменят продолжительность комендантского часа. Его существенно сократят, чтобы местные жители и гости региона успели посетить праздничную службу и посвятить куличи. Правда, такое временное изменение графика будет сопровождаться усиленными мерами безопасности.

В какой области пойдут на Пасхальные уступки?

Изменить время комендантского часа согласились в Хмельницкой области. Выходить на улицы в ночь с 19 на 20 апреля гражданам будет запрещено только с 00:00 до 03:00. Соответствующую информацию на своей странице в Facebook сообщил глава областной военной администрации Сергей Тюрин.

Глава ОВА отметил, что понимает, насколько важным праздником для украинцев является Пасха. И хотя сейчас идет полномасштабная война и праздновать как раньше люди не могут, готов пойти на такие незначительные уступки, чтобы вернуть Пасхе хоть немного «праздничных чар».

Верующих в Пасхальную ночь будет охранять полиция

В своем посте на Facebook Сергей Тюрин также напомнил о недавних событиях в Сумах и Кривом Роге, где во время ракетной атаки пострадали несколько сотен человек. Помня об этих трагедиях и постоянной угрозе с неба, он позаботился о специальных мерах безопасности, которые будут приняты в Пасхальную ночь.

В Хмельницкой области на время сокращенного комендантского часа будут внедрены следующие меры безопасности:

в усиленном режиме будет работать полиция;

укрытия будут доступны в течение всей ночи;

спасатели предварительно проинструктируют духовенство по вопросам пожарной безопасности.

Кроме того, представители власти уже провели координационный совет с участием священнослужителей из разных городов и городков Хмельнитчины, а также самого областного центра, где обсудили организацию празднований. Все это с целью уберечь местных жителей от возможных опасностей во время праздничной службы, освящения пасхальных корзин и проведения других ритуалов.