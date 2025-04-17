Одна із областей України до Великодня скоротила комендантську годину: скільки вона триватиме

В одній із областей на заході України до Великодня змінять тривалість комендантської години. Її суттєво скоротять, щоб місцеві жителі та гості регіону встигли відвідати святкову службу і посвятити паску. Щоправда така тимчасова зміна графіку буде супроводжуватися посиленими заходами безпеки.

У якій області підуть на Великодні поступки?

Змінити тривалість комендантської години погодилися у Хмельницькій області. Виходити на вулиці в ніч з 19 на 20 квітня громадянам буде заборонено лише з 00:00 до 03:00 години. Відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Голова ОВА зазначив, що розуміє наскільки важливим святом для українців є Великдень. І хоч зараз триває повномасштабна війна і святкувати як раніше люди не можуть, готовий піти на такі незначні поступки, щоб повернути Великодню бодай трохи «святкових чар».

Вірян у Великодню ніч охоронятиме поліція

У своєму пості на Facebook Сергій Тюрін також нагадав про нещодавні події у Сумах та Кривому Розі, де під час ракетної атаки постраждало кілька сотень людей. Пам’ятаючи про ці трагедії та постійну загрозу з неба, він подбав про спеціальні заходи безпеки, яких буде вжито у Великодню ніч.

У Хмельницькій області на час скороченої комендантської години будуть впроваджені такі безпекові заходи:

в посиленому режимі працюватиме поліція;

уриття будуть доступні протягом всієї ночі;

рятувальник попередньо проінструктують духовенство з питань пожежної безпеки.

Крім того представники влади вже провели координаційну раду за участі священнослужителів із різних міст та містечок Хмельниччини, а також самого обласного центру, де обговорили організацію святкувань. Все це з метою вберегти місцевих жителів від можливих небезпек під час святкової служби, освячення великодніх кошиків та проведення інших ритуалів.