Анонсирована новая помощь: деньги будут ежеквартально поступать на карточки украинцев

В Украине много разновидностей социальной помощи. Многие даже не знают, что претендуют на выплаты. Кое-кто не знает, как оформить выплату, или не знает, что для этого нужно делать и просто ждет, что средства самостоятельно каким-то образом поступят на карточку. Часто так и есть, но некоторые виды выплат нужно оформлять самостоятельно. А еще иногда нужно открывать специальную карту в одном из украинских банков. Например, для помощи о которой речь пойдет в этом материалов, нужна карточка ПриватБанка. Это должен быть специальный счет на который будет ежеквартально поступать 1500 гривен.

Речь о ветеранах войны и людях с инвалидностью

Данная денежная поддержка будет поступать ветеранам войны, участникам боевых действий и людям, имеющим инвалидность в результате войны.

«Ветеранский спорт – государственная денежная помощь в размере 1500 грн в квартал для ветеранов войны на оплату спортивных занятий. Воспользоваться сервисом могут участники боевых действий и люди с инвалидностью в результате войны», — пишет на сайте ПриватБанка.

Государство будет ежеквартально платить таким лицам по 1500 гривен на посещение бассейнов и спортзалов, то есть на такое себе восстановление с помощью спорта.

Наличными эти деньги получить нельзя. Их начислят только на карточку, которую нужно оформить через приложение Приват24. Карточка виртуальная и пластиковую открывать не обязательно.

Чтобы открыть специальную карту, нужно:

Убедитесь, что ваше приложение Приват24 обновлено и вы используете новейшую версию. Зайти в меню с картами и нажать кнопку «Добавить новую карту». Выберите или укажите услугу, ради которой вы оформляете карту. Далее следует перейти в приложение «Дия» и подать заявку на участие в этой программе. Когда заявка будет заполнена, система попросит прикрепить карточку, на которую будут поступать деньги. Добавляете реквизиты новой карты.

Все готово! Важно, что если в течение квартала деньги не были потрачены, то они будут возвращены государству.