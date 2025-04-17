Майже 40 тис. грн за 30-річну гривню: на яких монетах можна заробити цілий статок

18В Україні деякі обігові монети можна продати за шалені гроші. Особливо це стосується рідкісних грошових знаків, які були випущені невеликим тиражем. За них колекціонери готові торгуватися до останнього, віддаючи подекуди 30-40 тис. грн за один екземпляр. Зокрема за чималу суму українці можуть продати старі монети номіналом 1 гривня.

Яка 1-гривнева монета коштує найдорожче?

Великою популярністю серед колекціонерів користуються монети різновиду 1.1ААг випущені у 1992 році. Як повідомляють спеціалісти профільного нумізматичного порталу «Монети-ягідки», за такі екземпляри колекціонери готові платити від 12 тис. до 37 тис. грн.

Монети цього різновиду можна розпізнати за гладким гуртом, без жодних надписів чи насічок. Адже на час їх карбування в Україні ще не було інструментів для нанесення позначок на гурт. Експериментувати із різними надписами на гурті фахівці монетного двору почали на кілька років пізніше.

На які ще монети полюють колекціонери?

Цікаво, що чималою популярністю користуються також браковані монети. Дорого продати можна монети з однаковими аверсом та реверсом, неправильним роком випуску на гурті чи ті, де лицьова та зворотна сторона надруковані під кутом одне до одного. І чим більший брак тим вищу стартову ціну власник монети може встановити під час її продажу на онлайн-аукціоні. А от до якої суми дійдуть торги, це вже справа удачі.

В Україні значно поменшало монет

Згідно з даними на 1 квітня 2025 року кількість монет в кишенях українців за останні 3 місяці суттєво зменшилася. На одного українця зараз припадає 186 оборотних монет, хоча на початку січня цей показник становив 187 монет.

Що ж стосується номіналу, то найпопулярнішими в Україні є 10 копійок – близько 27,7 % від усього обігу. Найрідкіснішими натомість є 10 гривень – лише 1,9% від обігу.