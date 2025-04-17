Анонсовано нову допомогу: гроші щоквартально надходитимуть на картки українців

В Україні є багато різновидів соціальної допомоги. Багато хто навіть не знає, що претендує на виплати. Дехто не знає, як оформити виплату, або ж не знає, що для цього потрібно робити й просто чекає, що кошти самостійно якимось чином поступлять на картку. Доволі часто так і є, але деякі види виплат потрібно оформлювати самостійно. А ще інколи потрібно відкривати спеціальну картку в одному з українських банків. Наприклад, для допомоги про яку йтиметься у цьому матеріалів, потрібна картка ПриватБанку. Це має бути спеціальний рахунок на котрий щоквартально надходитиме 1500 гривень.

Мова про ветеранів війни та людей з інвалідністю

Дана грошова підтримка буде надходити ветеранам війни, учасникам бойових дій та людям, які мають інвалідність внаслідок війни.

«Ветеранський спорт – державна грошова допомога у розмірі 1500 грн на квартал для ветеранів війни на оплату спортивних занять. Скористатись сервісом можуть учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни», – пише на сайті ПриватБанку.

Держава щоквартально платитиме таким особам по 1500 гривень на відвідування басейнів та спортзалів, тобто на таке собі відновлення за допомогою спорту.

Готівкою ці гроші отримати не можна. Їх нарахують лише на картку, яку потрібно оформити через додаток Приват24. Картка віртуальна, й пластикову відкривати не обовʼязково.

Щоб відкрити спеціальну картку потрібно:

Переконатися, що ваш додаток Приват24 оновлений і ви використовуєте найновішу версію. Зайти у меню з картками й натиснути кнопку «Додати нову картку». Виберіть або вкажіть послугу заради якої ви оформляєте картку. Далі потрібно перейти у додаток «Дія» і подати заявку на участь у цій програмі. Коли заявку буде заповнено, система попросить прикріпити картку, на котру надходитимуть гроші. Додаєте реквізити новоствореної картки.

Все готово! Важливо, що якщо протягом кварталу гроші не було витрачено, то вони будуть повернені державі.