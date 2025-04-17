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Внимание при снятии наличных: украинцам дали важное предупреждение о банкоматах

Yulia18.04.2025

Иногда даже в самых надежных системах случаются сбои. Не являются исключением и банкоматы, которые могут списать деньги с вашего счета, но так и не выдать их. Конечно, оказавшись в такой ситуации, легко запаниковать, особенно если сумма была значительной. Однако, не стоит сразу отчаиваться, ведь существует четкий алгоритм действий, который поможет вернуть ваши средства. Главное – действовать оперативно и правильно.

Списало, но не выдало: что делать, если банкомат не отдал ваши деньги

Прежде всего, если банкомат списал деньги с вашей карты, но не выдал их, зафиксируйте как можно больше деталей инцидента. Обязательно запишите адрес, по которому расположен банкомат, точную дату и время совершения операции, а также номер самого банкомата. Этот номер обычно размещается на корпусе банкомата, неподалеку от экрана.

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Следующим шагом должен быть звонок на горячую линию банка, картой которого вы пользовались, или же на горячую линию, номер которой указан непосредственно на банкомате. Сообщите оператору о проблеме, предоставив все зафиксированные детали. Составьте жалобу и требуйте возврата списанных средств. По возможности, обратитесь непосредственно в отделение банка, которому принадлежит банкомат, и подайте письменное заявление об инциденте.

Сколько придется ждать свои средства

Стоит понимать, что мгновенного возврата средств ожидать не стоит. Обычно банковские учреждения рассматривают подобные обращения в течение определенного времени. Согласно регламенту, этот срок может составлять до 14 рабочих дней. Поэтому вам необходимо набраться терпения и дождаться результатов рассмотрения вашей жалобы. Тем не менее, иногда бывают случаи, когда деньги возвращают на счет клиента значительно быстрее.

В любом случае, если вы действовали согласно инструкции и своевременно уведомили банк о проблеме, ваши деньги обязательно будут возвращены. Главное в такой неприятной ситуации – сохранять спокойствие и как можно скорее сообщить соответствующим службам об инциденте, чтобы начать процесс возврата средств.

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Yulia18.04.2025
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