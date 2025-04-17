Внимание при снятии наличных: украинцам дали важное предупреждение о банкоматах

Иногда даже в самых надежных системах случаются сбои. Не являются исключением и банкоматы, которые могут списать деньги с вашего счета, но так и не выдать их. Конечно, оказавшись в такой ситуации, легко запаниковать, особенно если сумма была значительной. Однако, не стоит сразу отчаиваться, ведь существует четкий алгоритм действий, который поможет вернуть ваши средства. Главное – действовать оперативно и правильно.

Списало, но не выдало: что делать, если банкомат не отдал ваши деньги

Прежде всего, если банкомат списал деньги с вашей карты, но не выдал их, зафиксируйте как можно больше деталей инцидента. Обязательно запишите адрес, по которому расположен банкомат, точную дату и время совершения операции, а также номер самого банкомата. Этот номер обычно размещается на корпусе банкомата, неподалеку от экрана.

Следующим шагом должен быть звонок на горячую линию банка, картой которого вы пользовались, или же на горячую линию, номер которой указан непосредственно на банкомате. Сообщите оператору о проблеме, предоставив все зафиксированные детали. Составьте жалобу и требуйте возврата списанных средств. По возможности, обратитесь непосредственно в отделение банка, которому принадлежит банкомат, и подайте письменное заявление об инциденте.

Сколько придется ждать свои средства

Стоит понимать, что мгновенного возврата средств ожидать не стоит. Обычно банковские учреждения рассматривают подобные обращения в течение определенного времени. Согласно регламенту, этот срок может составлять до 14 рабочих дней. Поэтому вам необходимо набраться терпения и дождаться результатов рассмотрения вашей жалобы. Тем не менее, иногда бывают случаи, когда деньги возвращают на счет клиента значительно быстрее.

В любом случае, если вы действовали согласно инструкции и своевременно уведомили банк о проблеме, ваши деньги обязательно будут возвращены. Главное в такой неприятной ситуации – сохранять спокойствие и как можно скорее сообщить соответствующим службам об инциденте, чтобы начать процесс возврата средств.