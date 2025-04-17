Увага при знятті готівки: українцям дали важливе попередження щодо банкоматів

Іноді навіть у найнадійніших системах трапляються збої. Не є винятком і банкомати, які можуть списати гроші з вашого рахунку, але так і не видати їх. Звісно, опинившись у такій ситуації, легко запанікувати, особливо якщо сума була значною. Проте, не варто одразу впадати у відчай, адже існує чіткий алгоритм дій, який допоможе повернути ваші кошти. Головне – діяти оперативно та правильно.

Списало, але не видало: що робити, якщо банкомат не віддав ваші гроші

Перш за все, якщо банкомат списав гроші з вашої картки, але не видав їх, зафіксуйте якомога більше деталей інциденту. Обов’язково запишіть адресу, за якою розташований банкомат, точну дату та час здійснення операції, а також номер самого банкомата. Цей номер зазвичай розміщується на корпусі банкомата, неподалік від екрану.

Наступним кроком має бути дзвінок на гарячу лінію банку, карткою якого ви користувалися, або ж на гарячу лінію, номер якої вказаний безпосередньо на банкоматі. Повідомте оператору про проблему, надавши всі зафіксовані деталі. Складіть скаргу та вимагайте повернення списаних коштів. За можливості, зверніться безпосередньо до відділення банку, якому належить банкомат, та подайте письмову заяву про інцидент.

Скільки доведеться чекати на свої кошти

Варто розуміти, що миттєвого повернення коштів очікувати не варто. Зазвичай банківські установи розглядають подібні звернення протягом певного часу. Згідно з регламентом, цей термін може становити до 14 робочих днів. Тому вам необхідно набратися терпіння та дочекатися результатів розгляду вашої скарги. Проте, іноді трапляються випадки, коли гроші повертають на рахунок клієнта значно швидше.

У будь-якому випадку, якщо ви діяли згідно з інструкцією та своєчасно повідомили банк про проблему, ваші гроші обов’язково будуть повернуті. Головне в такій неприємній ситуації – зберігати спокій та якомога швидше повідомити відповідні служби про інцидент, щоб розпочати процес повернення коштів.