Штраф от ТЦК за «полцены»: в «Резерв+» появится выгодная функция

Уже этим летом пользователи популярного мобильного приложения «Резерв+» получат возможность оплачивать штрафы за нарушение правил воинского учета со значительной скидкой в 50%. А для тех, кто уже проходит военную службу, но имеет такие штрафы, предусмотрен приятный бонус – они будут полностью отменены.

Такие изменения стали возможными после подписания Президентом Украины Владимиром Зеленским нового закона №4316-IX от 13 марта 2025 года. Этот закон вносит соответствующие коррективы в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно добровольного погашения штрафов, делая процесс оплаты более быстрым и выгодным.

Как оплатить штраф со скидкой в «Резерв+»: пошаговая инструкция

Механизм оплаты штрафа со скидкой в приложении «Резерв+» будет достаточно простым и удобным.

Военнообязанному необходимо будет зайти в свою учетную запись в приложении и подать соответствующее заявление, подтверждая факт нарушения правил воинского учета. После этого в приложении появится официальное постановление об административном правонарушении. Пользователь будет иметь возможность сразу же оплатить штраф по указанным в постановлении реквизитам. Система автоматически подтвердит выполнение постановления после успешной оплаты.

Однако, стоит обратить внимание на важное условие: для получения 50% скидки на оплату штрафа необходимо уложиться в 20-дневный срок с момента подачи заявления и получения постановления о нарушении. Если этот срок будет пропущен, оплатить штраф придется уже в полном объеме, без каких-либо скидок.

Закон уже подписан: что еще нового ждет пользователей «Резерв+»

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко прокомментировала это нововведение, подчеркнув, что государство стремится помогать гражданам в решении любых вопросов. Благодаря новому закону, оплата штрафов станет быстрой и удобной непосредственно в приложении «Резерв+».

Разработчики приложения также планируют внедрить и другие полезные функции. В частности, рассматривается возможность предоставления разъяснений по конкретным нарушениям и улучшения системы авторизации пользователей. Кроме того, Министерство обороны намерено провести комплексную реформу военно-врачебных комиссий (ВВК), в рамках которой выводы медкомиссий будут автоматически передаваться в систему «Оберіг». Кроме этого, планируется автоматически ставить на воинский учет в территориальных центрах комплектования (ТЦК) украинцев в возрасте от 25 до 60 лет, которые находятся за рубежом.