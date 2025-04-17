Штраф від ТЦК за “півціни”: у “Резерв+” з’явиться вигідна функція

Вже цього літа користувачі популярного мобільного застосунку “Резерв+” отримають можливість сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку зі значною знижкою у 50%. А для тих, хто вже проходить військову службу, але має такі штрафи, передбачено приємний бонус – їх буде повністю скасовано.

Такі зміни стали можливими після підписання Президентом України Володимиром Зеленським нового закону №4316-IX від 13 березня 2025 року. Цей закон вносить відповідні корективи до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо добровільного погашення штрафів, роблячи процес оплати швидшим та вигіднішим.

Як сплатити штраф зі знижкою у “Резерв+”: покрокова інструкція

Механізм оплати штрафу зі знижкою у застосунку “Резерв+” буде досить простим та зручним.

Військовозобов’язаному необхідно буде зайти у свій обліковий запис в додатку та подати відповідну заяву, підтверджуючи факт порушення правил військового обліку. Після цього в застосунку з’явиться офіційна постанова про адміністративне правопорушення. Користувач матиме можливість одразу ж сплатити штраф за вказаними у постанові реквізитами. Система автоматично підтвердить виконання постанови після успішної оплати.

Проте, варто звернути увагу на важливу умову: для отримання 50% знижки на оплату штрафу необхідно вкластися у 20-денний термін з моменту подання заяви та отримання постанови про порушення. Якщо цей термін буде пропущено, сплатити штраф доведеться вже у повному обсязі, без будь-яких знижок.

Закон вже підписано: що ще нового чекає на користувачів “Резерв+”

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко прокоментувала це нововведення, підкресливши, що держава прагне допомагати громадянам у вирішенні будь-яких питань. Завдяки новому закону, оплата штрафів стане швидкою та зручною безпосередньо у застосунку “Резерв+”.

Розробники застосунку також планують впровадити й інші корисні функції. Зокрема, розглядається можливість надання роз’яснень щодо конкретних порушень та покращення системи авторизації користувачів. Крім того, Міністерство оборони має намір провести комплексну реформу військово-лікарських комісій (ВЛК), в рамках якої висновки медкомісій будуть автоматично передаватися до системи “Оберіг”. Окрім цього, планується автоматично ставити на військовий облік у територіальних центрах комплектування (ТЦК) українців віком від 25 до 60 років, які перебувають за кордоном.