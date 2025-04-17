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Штраф від ТЦК за “півціни”: у “Резерв+” з’явиться вигідна функція

Yulia17.04.2025

Вже цього літа користувачі популярного мобільного застосунку “Резерв+” отримають можливість сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку зі значною знижкою у 50%. А для тих, хто вже проходить військову службу, але має такі штрафи, передбачено приємний бонус – їх буде повністю скасовано.

Такі зміни стали можливими після підписання Президентом України Володимиром Зеленським нового закону №4316-IX від 13 березня 2025 року. Цей закон вносить відповідні корективи до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо добровільного погашення штрафів, роблячи процес оплати швидшим та вигіднішим.

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Як сплатити штраф зі знижкою у “Резерв+”: покрокова інструкція

Механізм оплати штрафу зі знижкою у застосунку “Резерв+” буде досить простим та зручним. 

  1. Військовозобов’язаному необхідно буде зайти у свій обліковий запис в додатку та подати відповідну заяву, підтверджуючи факт порушення правил військового обліку.
  2. Після цього в застосунку з’явиться офіційна постанова про адміністративне правопорушення. 
  3. Користувач матиме можливість одразу ж сплатити штраф за вказаними у постанові реквізитами. 
  4. Система автоматично підтвердить виконання постанови після успішної оплати.

Проте, варто звернути увагу на важливу умову: для отримання 50% знижки на оплату штрафу необхідно вкластися у 20-денний термін з моменту подання заяви та отримання постанови про порушення. Якщо цей термін буде пропущено, сплатити штраф доведеться вже у повному обсязі, без будь-яких знижок.

Закон вже підписано: що ще нового чекає на користувачів “Резерв+”

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко прокоментувала це нововведення, підкресливши, що держава прагне допомагати громадянам у вирішенні будь-яких питань. Завдяки новому закону, оплата штрафів стане швидкою та зручною безпосередньо у застосунку “Резерв+”.

Розробники застосунку також планують впровадити й інші корисні функції. Зокрема, розглядається можливість надання роз’яснень щодо конкретних порушень та покращення системи авторизації користувачів. Крім того, Міністерство оборони має намір провести комплексну реформу військово-лікарських комісій (ВЛК), в рамках якої висновки медкомісій будуть автоматично передаватися до системи “Оберіг”. Окрім цього, планується автоматично ставити на військовий облік у територіальних центрах комплектування (ТЦК) українців віком від 25 до 60 років, які перебувають за кордоном.

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Yulia17.04.2025
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