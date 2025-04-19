Названо нові ціни на газ та електрику з травня 2025 року

Для українців, схоже, травень не принесе несподіванок у платіжках за комунальні послуги. Тарифи на електроенергію та природний газ з 1 травня 2025 року залишаться на поточному рівні. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що наразі в уряді немає дискусій щодо їх підвищення.

Скільки платитимемо за світло та газ після 1 травня

Вартість електроенергії для побутових споживачів залишається фіксованою і становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Такий тариф був встановлений урядом і, як заявляють офіційні особи, не зміниться щонайменше найближчим часом. Проте, з 1 травня 2025 року буде скасовано спеціальний пільговий тариф на електроенергію для тих, хто використовує електричне опалення. Наразі він становить 2,64 грн/кВтгод за перші 2000 кВтгод на місяць.

Щодо тарифу на газ, то для побутових клієнтів “Нафтогазу” ціна залишиться незмінною – 7,96 гривні за кубометр. Уряд продовжив дію відповідної постанови про фіксований тариф на газ до 31 жовтня 2025 року.

Ситуація на газовому ринку та прогнози уряду

Незважаючи на фіксовану ціну від “Нафтогазу”, на ринку газу для населення представлені й інші постачальники, яких налічується дев’ять. П’ять компаній пропонують як річну фіксовану ціну, так і місячну змінну. Ще чотири постачальники мають лише річні тарифи. Вартість кубометра газу в межах річних тарифів у різних постачальників коливається від 7,79 до 9,99 гривні. Місячна ринкова ціна значно варіативніша – від 8,46 до 20,99 гривні за кубометр.

В уряді запевняють, що вартість газу для населення у 2025 році не зміниться. Навіть якщо воєнний стан буде припинено найближчим часом, чинний закон забороняє підвищення тарифу ще протягом півроку після цього. Урядовці вважають підвищення тарифу цього року майже виключеним, якщо не буде сильного тиску з боку міжнародних партнерів.