Лише до 00:00 години 1 травня: Lifecell збирається закрити низку популяних тарифів

З 1 травня мобільний оператор Lifecell проведе грунтовний перегляд своїх тарифних планів. Низку тарифів компанія закриє, а на деякі інші – просто перерахує ціни. Які зміни чекають на абонентів та що робити тим, хто більше не зможе користуватися звичним тарифом?

Які тарифи закриє Lifecell?

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті оператора, незабаром припинять своє існування такі тарифні плани:

«Телеметрія» із позначками «30», «40», «50», «70» та відповідні тарифи з позначкою «післяоплата»;

«Орієнтир у роумінгу»;

«4G IoT 110».

Абоненти, які користуються цими тарифами зможуть обрати собі інший тарифний план з лінійки 4G IoT.

У чому особливість тарифів 4G IoT?

4G IoT – це лінійка тарифів, що найкраще підходять для користувачів розумних пристроїв. Їх часто обирають для обслуговування POS-терміналів, різного типу датчиків, сигналізацій та іншої електроніки.

Ці тарифи ідеально задовільняють потреби таких пристроїв, забезпечуючи їм необхідну для роботи кількість інтернету, а також інших типів мобільних даних. При цьому вони є досить дешевими у порівнянні з аналогічними тарифними планами інших операторів.

Як варіанти доступні для користувачів ліквідованих тарифів?

Абонентам, тарифні плани яких будуть ліквідовані 1 травня, запропонують низку альнетнативних пакетів послуг, на які вони зможуть перейти з 25 квітня абсолютно безкоштовно. Зокрема деякі звичні тарифи отримають нові назви та коштуватимуть трохи дорожче, ніж раніше. Відповідну інформацію тро нові тарифи та оновлені ціни на старі тарифні плани Lifecell вже опублікував на своєму офіційному сайті.

З 00:00 години 1 травня зростуть ціни на такі тарифи:

«4G IoT 140» і «4G IoT 140 післяоплата» (назви оновлено)— подорожчають зі 110 грн до 140 грн;

«4G IoT 40» і «4G IoT 40 післяоплата» — з 32 грн до 40 грн.

Змін зазнають і інші пакети послуг, але ці зміни торкнуться лише назви та обсягу пропонованих послуг, зокрема кількості Гб інтернету та мобільних даних.