Лишь до 00:00 часов 1 мая: Lifecell собирается закрыть ряд популяных тарифов

С 1 мая мобильный оператор Lifecell проведет тщательный пересмотр своих тарифных планов. Ряд тарифов компания закроет, а на некоторые другие просто пересчитает цены. Какие изменения ждут абонентов и что делать тем, кто больше не сможет пользоваться привычным тарифом?

Какие тарифы закроет Lifecell?

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте оператора, вскоре прекратят свое существование следующие тарифные планы:

«Телеметрия» с пометками «30», «40», «50», «70» и соответствующие тарифы с пометкой «послеоплата»;

«Ориентир в роуминге»;

«4G IoT 110».

Абоненты, пользующиеся этими тарифами, смогут выбрать себе другой тарифный план из линейки 4G IoT.

В чем особенность тарифов 4G IoT?

4G IoT – это линейка тарифов, наиболее подходящих для пользователей умных устройств. Их часто выбирают для обслуживания POS-терминалов, разного типа датчиков, сигнализаций и другой электроники.

Эти тарифы идеально удовлетворяют потребностям таких устройств, обеспечивая им необходимое для работы количество интернета, а также других типов мобильных данных. При этом они достаточно дешевые по сравнению с аналогичными тарифными планами других операторов.

Какие варианты доступны пользователям ликвидированных тарифов?

Абонентам, тарифные планы которых будут ликвидированы 1 мая, предложат целый ряд альнетнативных пакетов услуг, на которые они смогут перейти с 25 апреля абсолютно бесплатно. В частности, некоторые ныне действующие тарифы получат новые названия и будут стоить немного дороже, чем раньше. Соответствующую информацию о новых тарифах и обновленных ценах на старые тарифные планы Lifecell уже опубликовал на своем официальном сайте.

С 00:00 часов 1 мая вырастут цены на следующие тарифы:

«4G IoT 140» и «4G IoT 140 послеоплата» (названия обновлены) – подорожают со 110 грн до 140 грн;

«4G IoT 40» и «4G IoT 40 послеоплата» – с 32 грн до 40 грн.

Изменения претерпят и другие пакеты услуг, но эти изменения коснутся только названия и объема предлагаемых услуг, в том числе количества Гб интернета и мобильных данных.