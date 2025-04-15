Повідомлення від ПФУ: пенсіонери стали отримувати більші виплати ніж до початку війни

В Україні за останні 30 років суттево зросла пенсія. За даними Пенсійного фонду України середня пенсія українців збільшилася аж у 122 рази. Однак варто зауважити, що йдеться про суму пенсії у гривнях. У доларовому ж еквіваленті дохід пенсіонерів збільшився лише у 5,6 раза.

Як зросла пенсія у 2025 році?

Завдяки щорічній індексації пенсія в Україні зростає щороку. За рахунок індексації держава намагається зберегти реальну пенсію, компенсуючи стареньким хоча б інфляцію, що безпосередньо впливає на ціни товарів та послуг.

Саме завдяки індексації, яка була проведена у березні, вже з початку 2025 року середня пенсія українців зросла на 552 грн і становить зараз 6 341 грн. Тобто підвишка склала не багато, не мало 9,5%.

Натомість у доларовому еквіваленті середня пенсія підвищилася на 15 дол. Хоча ця цифра могла б бути меншою, якби не падіння курсу «американця», що з початку поточного року склало 1,4%. Зараз середня пенсія в доларовому еквіваленті становить 153 дол.

Якою була пенсія у 1997 році?

Згідно з даними Держстату та ПФУ, трохи менше ніж 30 років тому, у 1997 році українські пенсіонери отримували в середньому 52 грн. Згідно з актуальним на той час курсом ця сума відповідала 27 дол.

Таким чином середня пенсія з 1997 року у гривневому еквіваленті зросла в 122 рази. Водночас курс долара за цей час підскочив з 1,9 грн до 41,5 грн, тобто у 22 раза. А середня пенсійна ставка у перерахунку на долари збільшилася з 27 дол до 153 дол – у 5,6 раза.

Коли відбувся рекордний стрибок пенсій?

Найсуттєвіше пенсії в Україні зросли у 2004 році. Тоді розмір виплат громадянам пенсійного віку збільшився ледь не у 2 рази. З 34 доларів пенсія миттєво підскочила до 60 дол.

Проте у перший рік війни з росією середня пенсія, яка до того часу сягнула вже 191 дол, різко впала до 100 дол. Натомість з початку повномасштабної війни у 2022 році пенсії не зменшилися, а навіть навпаки. Адже щорічну індексацію, попри підвищені витрати держави, пов’язані з війною, все ж не скасували.