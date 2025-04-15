В Украине пенсия растет даже во время войны: какую надбавку получили пенсионеры в 2025-м

01В Украине за последние 30 лет существенно выросла пенсия. По данным Пенсионного фонда Украины, средняя пенсия украинцев увеличилась аж в 122 раза. Однако следует отметить, что речь идет о сумме пенсии в гривнах. В долларовом же эквиваленте доход пенсионеров увеличился всего лишь в 5,6 раза.

Как выросла пенсия в 2025 году?

Благодаря ежегодной индексации, пенсия в Украине растет постоянно. За счет индексации государство пытается сохранить реальную пенсию, компенсируя старикам хотя бы инфляцию, непосредственно влияющую на цены товаров и услуг.

Именно благодаря индексации, проведенной в марте, уже с начала 2025 года средняя пенсия украинцев выросла на 552 грн и сейчас составляет 6 341 грн. То есть надбавка составила не много, не мало 9,5%.

В долларовом эквиваленте средняя пенсия повысилась на 15 долл. Хотя эта цифра могла бы быть меньше, если бы не падение курса «американца», которое с начала текущего года составило 1,4%. Сейчас средняя пенсия в долларовом эквиваленте составляет 153 долл.

Какая была пенсия в 1997 году?

Согласно данным Госстата и ПФУ, чуть менее 30 лет назад, в 1997 году украинские пенсионеры получали в среднем 52 грн. Согласно актуальному в то время курсу эта сумма соответствовала 27 долл.

Таким образом, средняя пенсия с 1997 года в гривневом эквиваленте выросла в 122 раза. В то же время, курс доллара за это время подскочил с 1,9 грн до 41,5 грн, то есть в 22 раза. А средняя пенсионная ставка в пересчете на доллары увеличилась с 27 долл. до 153 долл. – в 5,6 раза.

Когда произошел рекордный скачок пенсий?

Существеннее всего пенсии в Украине выросли в 2004 году. Тогда размер выплат гражданам пенсионного возраста увеличился почти в 2 раза. С 34 долл. пенсия мгновенно подскочила до 60 долл.

Однако в первый год войны с россией средняя пенсия, к тому времени достигшая уже 191 долл., резко упала до 100 долл. Тем не менее с начала полномасштабной войны в 2022 году пенсии не уменьшились, а даже наоборот. Ведь ежегодную индексацию, несмотря на повышенные расходы государства, связанные с войной, все же не отменили.