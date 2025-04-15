З кишень українців зникає готівка: за остання 3 місяці з обігу зникло банкнот та монет на суму 17,3 млрд грн

В Україні за перший квартал 2025 року значно поменшало готівки. За даними на 1 квітня банкнот та монет в обігу було на 2,1% менше, ніж на початку року. Куди зникає готівка з кишень українців?

Як скорочення кількості готівки пояснюють в НБУ?

За словами представників Нацбанку значне скорочення кількості готівки в обігу – це сезонне явище. Саме в першому кварталі з обігу зазвичай масово вилучають застарілі гроші. Тож не дивно, що загальна сума наявних в обігу банкнот та монет за останні 3 місяці зменшилася аж на 17,3 млрд грн. До слова зараз загальна сума готівки «на руках» в Українців становить лише 805,1 млрд грн.

Скільки банкнот та монет припадає на одного українця?

За даними НБУ, в кишенях середньостатистичного українця зараз 61 банкнота та 187 монет різного номіналу. Для порівняння, станом на 1 січня поточного року на одного українця припадало 63 банкноти та 186 монет. При цьому пам’ятні та інвестиційні монети на суму майже 8,2 млрд грн, які також присутні в обігу, Нацбанк тут не враховує.

Які грошові знаки в Україні найпопулярніші?

Найпопулярнішою обіговою банкнотою в Україні зараз є 500 грн. 500-ки складають 26,8% усіх наявних в обігу друкованих грошових знаків. Натомість найрідкіснішими вважаються 50 грн – лише 4,4% від загального обсягу банкнот.

Що ж стосується монет, то набільше «на руках» в українців 10 копійок – 27,7% від загальної кількості. Найрідкіснішими вважаються 10 грн – всього 1,9%.

Доречі за перший квартал 2025 року в українців суттєво побільшало банкнот номіналом 1000 грн – на 3%. Натомість серед монет вирізнилися 10 грн – їх кількість зросла аж на 5,4%.

Загальна ж кількість банкнот усіх номіналів в Україні зараз складає 2,5 млрд штук. Тоді як монет майже у 6 разів більше – 14,9 млрд. Що власне й не дивно з огляду на їх менший номінал.