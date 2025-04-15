Из карманов украинцев исчезают наличные: за последние 3 месяца из обращения исчезли купюры и монеты на сумму 17,3 млрд грн

В Украине за первый квартал 2025 года стало значительно меньше наличных денег. По данным на 1 апреля, купюр и монет в обращении было на 2,1% меньше, чем в начале года. Куда исчезают наличные из карманов украинцев?

Как сокращение количества наличных объясняют в НБУ?

По словам представителей Нацбанка, значительное сокращение количества налички в обращении – это сезонное явление. Именно в первом квартале из обращения обычно массово изымают устаревшие деньги. Неудивительно, что общая сумма имеющихся в обращении купюр и монет за последние 3 месяца уменьшилась аж на 17,3 млрд грн. К слову, сейчас общая сумма наличных «на руках» у украинцев составляет всего 805,1 млрд грн.

Сколько купюр и монет приходится на одного украинца?

По данным НБУ, в карманах среднестатистического украинца сейчас 61 купюра и 187 монет разного номинала. Для сравнения, на 1 января текущего года на одного украинца приходилось 63 купюры и 186 монет. При этом памятные и инвестиционные монеты на сумму почти 8,2 млрд грн, которые также присутствующих в обращении, Нацбанк здесь не учитывает.

Какие денежные знаки в Украине самые популярные?

Самой популярной купюрой в Украине сейчас является 500 грн. 500-ки составляют 26,8% всех имеющихся в обращении печатных денежных знаков. В то же время самыми редкими считаются 50 грн – всего 4,4% от общего объема купюр.

Что же касается монет, то больше всего «на руках» у украинцев 10 копеек – 27,7% от общего количества. Самыми редкими считаются 10 грн – всего 1,9%.

Кстати, за первый квартал 2025 года у украинцев существенно прибыло купюр номиналом 1000 грн – на 3%. Среди монет выделились 10 грн – их количество выросло аж на 5,4%.

Общее же количество купюр всех номиналов в Украине сейчас составляет 2,5 млрд штук. В то время как монет почти в 6 раз больше – 14,9 млрд. Что собственно и неудивительно, учитывая их меньший номинал.