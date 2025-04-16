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Ціни на 1-кімнатні квартири стрімко пішли в гору: де житло обійдеться найдорожче

Рекордсменом за темпами здорожчання квартир став Ужгород, де ціни лише за останні 6 місяців виросли аж на 16%.

Дайнеко Наталія16.04.2025

В деяких містах України суттєво виросли ціни на 1-кімнатні квартири. Лише за останні пів року їх вартість збільшилася на 3-16%. Рекордсменом за темпами здорожчання нерухомості став Ужгород, де за 1-кімнатну квартиру зараз правлять в середньому 64 тисячі доларів.

Де житло здорожчало найбільше?

Крім Ужгорода, де вартість 1-кімнатної квартири підскочила на рекордні 16%, до топу міст із найстрімкішим здорожчанням нерухомості потрапили:

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  • Житомир – на 13%;
  • Черкаси – на 12%;
  • Одеса – на 10%.

Ціни на квартири виросли ще у 6 містах, щоправда тут стрибок цін був не таким значним. Йдеться про:

  • Київ, Харків, Чернігів – на 5%;
  • Дніпро, Хмельницький та Івано-Франківськ – на 3%.

Де квартири подешевшали?

У кількох містах України було помічене й здешевшання житла. Переважно це регіони із поганою безпековою ситуацією, які часто страждають від обстрілів. Серед них:

  • Запоріжжя – на 3%;
  • Миколаїв та Тернопіль – на 2%.

Яка вартість 1-кімнатних квартир в Україні?

Якщо говорити про вторинний ринок житла, то ціни на 1-кімнатні квартири стартують тут від 17,5 тисяч доларів. Та, в залежності від регіону, ціни можуть доходити навіть до 65 тисяч доларів.

Найвищі ціни на квартири у таких містах:

  • Львів – в середньому 65 тисяч доларів;
  • Ужгород – 64 тисячі доларів;
  • Київ – 63 тисячі доларів.

Тим часом у топ міст із найдешевшим житлом потрапили:

  • Запоріжжя – в середньому 17,5 тисяч доларів;
  • Миколаїв – 20 тисяч доларів;
  • Харків – 21 тисяча доларів;
  • Суми – 22,7 тисячі доларів.

Які ціни на оренду 1-кімнатного житла?

Оренда житла, як і його придбання, обійдуться значно дешевше у регіонах, близьких до лінії фронту.
Найдешевше зняти 1-кімнатну квартиру можна у таких містах:

  • Харків – в середньому 4 тисячі гривень;
  • Запоріжжя – 5 тисяч гривень;
  • Кропивницький – 6,5 тисячі гривень.

Найдорожче оренда 1-кімнатної квартири обійдеться в:

  • Ужгороді – 18,2 тисячі гривень;
  • Києві – 17 тисяч гривень;
  • Львові – 16,7 тисячі гривень;
  • Луцьку – 15 тисяч гривень.

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Дайнеко Наталія16.04.2025
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