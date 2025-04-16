Ціни на 1-кімнатні квартири стрімко пішли в гору: де житло обійдеться найдорожче

В деяких містах України суттєво виросли ціни на 1-кімнатні квартири. Лише за останні пів року їх вартість збільшилася на 3-16%. Рекордсменом за темпами здорожчання нерухомості став Ужгород, де за 1-кімнатну квартиру зараз правлять в середньому 64 тисячі доларів.

Де житло здорожчало найбільше?

Крім Ужгорода, де вартість 1-кімнатної квартири підскочила на рекордні 16%, до топу міст із найстрімкішим здорожчанням нерухомості потрапили:

Житомир – на 13%;

Черкаси – на 12%;

Одеса – на 10%.

Ціни на квартири виросли ще у 6 містах, щоправда тут стрибок цін був не таким значним. Йдеться про:

Київ, Харків, Чернігів – на 5%;

Дніпро, Хмельницький та Івано-Франківськ – на 3%.

Де квартири подешевшали?

У кількох містах України було помічене й здешевшання житла. Переважно це регіони із поганою безпековою ситуацією, які часто страждають від обстрілів. Серед них:

Запоріжжя – на 3%;

Миколаїв та Тернопіль – на 2%.

Яка вартість 1-кімнатних квартир в Україні?

Якщо говорити про вторинний ринок житла, то ціни на 1-кімнатні квартири стартують тут від 17,5 тисяч доларів. Та, в залежності від регіону, ціни можуть доходити навіть до 65 тисяч доларів.

Найвищі ціни на квартири у таких містах:

Львів – в середньому 65 тисяч доларів;

Ужгород – 64 тисячі доларів;

Київ – 63 тисячі доларів.

Тим часом у топ міст із найдешевшим житлом потрапили:

Запоріжжя – в середньому 17,5 тисяч доларів;

Миколаїв – 20 тисяч доларів;

Харків – 21 тисяча доларів;

Суми – 22,7 тисячі доларів.

Які ціни на оренду 1-кімнатного житла?

Оренда житла, як і його придбання, обійдуться значно дешевше у регіонах, близьких до лінії фронту.

Найдешевше зняти 1-кімнатну квартиру можна у таких містах:

Харків – в середньому 4 тисячі гривень;

Запоріжжя – 5 тисяч гривень;

Кропивницький – 6,5 тисячі гривень.

Найдорожче оренда 1-кімнатної квартири обійдеться в: