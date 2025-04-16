Ціни на 1-кімнатні квартири стрімко пішли в гору: де житло обійдеться найдорожче
Рекордсменом за темпами здорожчання квартир став Ужгород, де ціни лише за останні 6 місяців виросли аж на 16%.
В деяких містах України суттєво виросли ціни на 1-кімнатні квартири. Лише за останні пів року їх вартість збільшилася на 3-16%. Рекордсменом за темпами здорожчання нерухомості став Ужгород, де за 1-кімнатну квартиру зараз правлять в середньому 64 тисячі доларів.
Де житло здорожчало найбільше?
Крім Ужгорода, де вартість 1-кімнатної квартири підскочила на рекордні 16%, до топу міст із найстрімкішим здорожчанням нерухомості потрапили:
- Житомир – на 13%;
- Черкаси – на 12%;
- Одеса – на 10%.
Ціни на квартири виросли ще у 6 містах, щоправда тут стрибок цін був не таким значним. Йдеться про:
- Київ, Харків, Чернігів – на 5%;
- Дніпро, Хмельницький та Івано-Франківськ – на 3%.
Де квартири подешевшали?
У кількох містах України було помічене й здешевшання житла. Переважно це регіони із поганою безпековою ситуацією, які часто страждають від обстрілів. Серед них:
- Запоріжжя – на 3%;
- Миколаїв та Тернопіль – на 2%.
Яка вартість 1-кімнатних квартир в Україні?
Якщо говорити про вторинний ринок житла, то ціни на 1-кімнатні квартири стартують тут від 17,5 тисяч доларів. Та, в залежності від регіону, ціни можуть доходити навіть до 65 тисяч доларів.
Найвищі ціни на квартири у таких містах:
- Львів – в середньому 65 тисяч доларів;
- Ужгород – 64 тисячі доларів;
- Київ – 63 тисячі доларів.
Тим часом у топ міст із найдешевшим житлом потрапили:
- Запоріжжя – в середньому 17,5 тисяч доларів;
- Миколаїв – 20 тисяч доларів;
- Харків – 21 тисяча доларів;
- Суми – 22,7 тисячі доларів.
Які ціни на оренду 1-кімнатного житла?
Оренда житла, як і його придбання, обійдуться значно дешевше у регіонах, близьких до лінії фронту.
Найдешевше зняти 1-кімнатну квартиру можна у таких містах:
- Харків – в середньому 4 тисячі гривень;
- Запоріжжя – 5 тисяч гривень;
- Кропивницький – 6,5 тисячі гривень.
Найдорожче оренда 1-кімнатної квартири обійдеться в:
- Ужгороді – 18,2 тисячі гривень;
- Києві – 17 тисяч гривень;
- Львові – 16,7 тисячі гривень;
- Луцьку – 15 тисяч гривень.