Водафон предлагает хорошую скидку на тарифы для некоторых абонентов: кто может воспользоваться

В последнее время все украинские мобильные операторы сильно повысили стоимость своих тарифов. Цены на услуги выросли и в компании Водафон. Представители компании заявили, что они меняют наполнение тарифов и оно, мол, довольно выгодное. Однако на днях стало известно, что некоторые абоненты Водафона могут сэкономить. Есть категория лиц, которые могут получить скидку 25% на услуги. Все, что им нужно сделать, это подключить соответствующий тариф до 31 декабря 2025 года и относиться к нужной категории населения.

Речь о бизнес-клиентах

Такие выгодные условия будут предлагать бизнесу, то есть физическим и юридическим лицам предпринимателям. Важно, чтобы до этого такие лица не пользовались корпоративной связью от Водафона. Если все подходит, нужно подключить выбранный пакет услуг, к вышеуказанной дате (до конца 2025 года). Тариф будет подключен на год и каждый месяц будет начислено 25% скидки на абонплату.

Вот сколько будут стоить тарифы со скидкой:

Business Connect – 220 грн вместо 300 грн; Business Connect+ – 450 грн вместо 600 грн; Business Pro – 200 грн вместо 270 грн; Business Unlim – 270 грн вместо 360 грн; Business Unlim Plus – 340 грн вместо 450 грн; Business Ultra L – 450 грн вместо 600 грн; Business Ultra XL – 640 грн вместо 850 грн; Business Ultra VIP – 900 грн вместо 1 200 грн.

“Номера, переходящие с подписки на контрактную форму обслуживания в качестве нового корпоративного клиента, также могут получить скидку. Чтобы активировать тариф со скидкой в ​​месяц подключения, нужно оплатить его стоимость. Скидка будет действовать в течение 12 месяцев“, — говорится на официальном сайте Vodafone.