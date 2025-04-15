Водафон пропонує гарну знижку на тарифи для деяких абонентів: хто може скористатися

Останнім часом всі українські мобільні оператори сильно підвищили вартість своїх тарифів. Ціни на послуги зросли й у компанії Водафон. Представники компанії заявили, що натомість вони змінюють наповнення тарифів й воно, мовляв, доволі вигідне. Проте, днями стало відомо, що деякі абоненти Водафону таки можуть зекономити. Є категорія осіб, які можуть отримати знижку у 25% на послуги. Все що їм треба зробити це підключити відповідний тариф до 31 грудня 2025 року і належати до потрібної категорії населення.

Мова про бізнес-клієнтів

Такі вигідні умови пропонуватимуть бізнесу, тобто фізичним та юридичним особам підприємцям. Важливо, щоб до цього такі особи не користувалися корпоративним звʼязком від Водафон. Якщо все підходить, до потрібно підключити обраний пакет послуг, до вищевказаної дати (до кінця 2025 року). Тариф буде підключено на рік й на кожен місяць буде нараховано 25% знижки на абонплату.

Ось, скільки коштуватимуть тарифи зі знижкою:

Business Connect — 220 грн замість 300 грн; Business Connect+ — 450 грн замість 600 грн; Business Pro — 200 грн замість 270 грн; Business Unlim — 270 грн замість 360 грн; Business Unlim Plus — 340 грн замість 450 грн; Business Ultra L — 450 грн замість 600 грн; Business Ultra XL — 640 грн замість 850 грн; Business Ultra VIP — 900 грн замість 1 200 грн.

“Номери, що переходять з передплати на контрактну форму обслуговування у ролі нового корпоративного клієнта, також можуть отримати знижку. Щоб активувати тариф зі знижкою у місяць підключення, треба оплатити його вартість. Знижка діятиме протягом 12 місяців”, — йдеться на офіційному сайті Vodafone.