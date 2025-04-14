Як дізнатися, чи пора заправлятись: ви ніколи не залишитесь з порожнім баком посеред дороги

Сьогодні більшість автівок оснащені потужною електронікою, що дозволяє дізнатися усі деталі, які тільки можуть зацікавити водія. Зокрема у сучасних машинах можна в будь-який момент встановити, на скільки ще кілометрів вистачить наявного у баку пального. Однак старіші моделі своїх власників так не балують. Тут орієнтуватися можна лише на стрілку бензобака й власні розрахунки. Та виявляється існують лайфхаки, які дозволяють визначити запас ходу навіть для таких машин.

Спосіб 1: не для всіх

Цим способом розрахувати запас ходу зможуть лише власники автомобілів марки Renault чи Nissan. Причому вкрай важливо, щоб у такій автівці був бортовий комп’ютер. Інакше нічого не вийде.

Щоб дізнатися скільки ще кілометрів ви зможете проїхати без дозаправки, потрібно зробити наступне:

Вимкнути запалювання. Натиснути кнопку скидання пробігу та трохи потримати її в такому положенні. Повернути ключ у положення запалювання, однак двигун при цьому не заводити. Відпустити кнопку скидання пробігу і повторно натиснути на неї ще 2 рази. На екрані з’являться всі необхідні дані, а саме маленький значок у вигляді бензоколонки та інформація стосовно пального.

Варто зауважити, що отримані таким чином дані можуть бути не зовсім точними. Справа в тому, що розрахунок залишкового кілометражу відбувається згідно з даними про попередню витрату пального. Тож якщо ви будете їхати з більшою чи меншою швидкістю, ніж зазвичай, або шляхом з відмінним рельєфом – ці дані можуть не співпасти з реальністю.

Спосіб 2: універсальний

За допомогою такої методики можна розрахувати залишковий кілометраж майже для будь-якої автівки, навіть у дуже солідному віці. Тут будемо спиратися на шкалу бензобака. Кожна поділка на ній, в залежності від об’єму бака, відповідає 6-8 літрам. Знаючи, скільки ваша автівка в середньому витрачає на 1 кілометр ходу, можна приблизно визначити, скільки ще ви зможете проїхати не заправляючись.

Однак на такі розрахунки також не можна покладатися на всі 100%. Адже витрата пального суттєво залежить від стилю водіння, поверхні, по якій рухається автівка, кількості пасажирів у ній, а деколи навіть від погодніх умов. Тому у сучасних автівках бортовий комп’ютер під час руху постійно оновлює інформацію, перераховуючи запас ходу.